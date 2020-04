Un 72% de las empresas registró caídas en sus ventas mayores a 60%, según la UIA Suplemento Economía 19 de abril de 2020 Redacción Por La encuesta se realizó a 607 empresas de diversas actividades, regiones y tamaño y muestra las consecuencias económicas de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia.

Un 72% de las empresas registraron caídas en sus ventas mayores a 60% debido a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia de coronavirus, según un relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU). La encuesta se realizó a 607 empresas de diversas actividades, regiones -173 son de la provincia de Santa Fe- y tamaño entre el 13 y 15 de abril.

Dentro de este grupo, 65% son empresas de actividades no exceptuadas y el restante 35% responde a actividades exceptuadas, por lo que "incluso en los sectores esenciales la producción y las ventas están condicionadas", aclaró el trabajo.

El 87% de las empresas tiene serias dificultades para pagar sueldos; 64% manifiesta que no podrá abonarlos y otro 23% que solo podrá pagar aproximadamente la mitad, agregó el CEU en su informe.

En tanto, el 28% restante registró menor caída de las ventas, de hasta 60%; en este caso, predominan las empresas de actividades exceptuadas (63%).

Aún así, dada la disminución de las ventas, 40% de esas empresas exceptuadas tendrá dificultades para pagar sueldos; 25% no sabe si podrá pagarlos y otro 15% sólo podrá pagar a medias, añadió el trabajo.

Por otra parte, indica el CEU, "ambos grupos de empresas presentan serias dificultades financieras". En ambos casos, las empresas tienen 75% de cheques rechazados en abril, y en el caso de las empresas más afectadas (con una caída en las ventas mayor a 60%) casi 40% de empresas tiene más de 30% de rechazos.

Al cierre de la encuesta, acotó el centro de estudios de la UIA, la mayoría de las empresas no pudo acceder a los programas de crédito y hay 80% con dificultades para el pago de sueldos.

Los resultados del estudio muestran "caídas pronunciadas en la demanda y la producción con impacto negativo sobre las obligaciones financieras y salariales del sector industrial".

Los datos relevados fueron compartidos con las autoridades nacionales para mejorar la implementación de medidas vigentes y el diseño de iniciativas que atiendan las problemáticas descriptas, concluye el informe.

Se encuestó a más de 600 empresas sobre el impacto del Covid-19 en su actividad. Los resultados muestran una delicada situación en la mayoría de ellas.