Pusineri y la incertidumbre Deportes 19 de abril de 2020 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO ARCHIVO NA TEMOR./ El DT piensa que hay jugadores que quizás no los pueda contar cuando se reanude.

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El entrenador de Independiente, Lucas Pusineri, reconoció que en parte está algo preocupado y con "incertidumbre" por saber qué sucederá cuando regrese el fútbol, ya que muchos contratos finalizarán el 30 de junio. "Hay mucha incertidumbre por la vuelta del fútbol, nadie puede decir nada. Es un momento muy complicado que no sabemos cuándo retomamos la vida diaria. A algunos jugadores se les termina el contrato ahora y no sabemos qué va a pasar", explicó el director técnico.

En diálogo con FM Late 93.1, el DT "rojo" se sinceró: "A veces pienso que entreno jugadores que no sé si los voy a seguir teniendo". Pusineri llegó a principio de año al club de Avellaneda para ocupar la vacante que dejó Sebastián Beccacece y al hablar de su trabajo dijo que el balance "es positivo".

"Mi balance en el club es positivo. Tuvimos altas y bajas, pero creo que estamos trabajando muy bien y concentrados en mejorar", analizó. Desde que está en el club, Pusineri dirigió ocho encuentros por la Superliga, de los cuales ganó dos, empató dos y perdió cuatro, entre ellos el clásico de Avellaneda con Racing, y ganó el único cotejo de la Copa Superliga.

Sobre la posibilidad del regreso de Sergio "Kun" Agüero y Lucas Biglia al club, Pusineri fue realista y dijo que "son jugadores difíciles de traer al país". "Lo importante es que todos estemos alineados. Hablo mucho con (Jorge) Burruchaga y estamos dedicándole todo el tiempo al club para hacer lo mejor posible", sentenció Pusineri.