El comercio, en emergencia y sin puerta de salida Locales 19 de abril de 2020 Redacción Por En la última publicación del Centro Comercial e Industrial se expone la crítica situación que viene atravesando el sector comercial en su conjunto, y se plantea la urgencia de avanzar hacia un esquema de reactivación económica gradual, estableciendo las instancias de control que sean necesarias para garantizar un cumplimiento estricto de los protocolos de prevención que eviten contagios de COVID-19 y cuiden la salud de la comunidad en general.

FOTO PRENSA CCIRR COMERCIOS CERRADOS. Ante el avance de la pandemia, los negocios locales siguen sufriendo una caída importante en cuanto a la demanda y producción.

La actividad comercial está en terapia intensiva y al aguardo de un tratamiento adecuado para poder salvarla ya que hasta el momento no ha sido atendida. Desde la Comisión de Comercio y Servicios que forma parte del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, vienen planteando la necesidad de apoyar las diversas medidas de prevención y resguardo de la salud en el marco de la presente pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos. Al mismo tiempo, señalan que el comercio ha sido la primera actividad económica afectada por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y todo parece indicar que será la última en reactivarse plenamente, con lo cual el panorama se agrava día a día.

“Los pedidos que nos llegan son desesperados y angustiantes. Las micro y pequeñas empresas familiares del sector comercial constituyen un entramado fuerte y tradicional de trabajo en Rafaela y la región, y lamentablemente no encuentran herramientas que se ajusten a la situación que padecen. Es necesario pensar en un ingreso comercial de emergencia que sea de aplicación concreta y les permita atravesar esta crisis con posibilidades de sobrevivir. No obstante, la realidad es que la falta de respuestas viables de parte del sistema financiero (en general ofrecen salvavidas de plomo) y el reducido impacto de las herramientas anunciadas por el Gobierno, obligan a que los comerciantes exijan alternativas de funcionamiento mínimo que garanticen la sostenibilidad de sus negocios y de los puestos de trabajo que generan”, exponen desde la gremial empresaria.

Y continúan manifestando que “en este sentido las declaraciones del Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti sobre la decisión de que algunos rubros comerciales minoristas (indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración) podrían comenzar a operar bajo la modalidad “puerta a puerta” (en ninguno de los casos se podrá abrir con atención al público, sino que la comercialización deberá hacer por medio de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieren contacto personal con los compradores, y mediante entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística) fueron recibidas con satisfacción por gran parte de los asociados del sector. De todas maneras, la situación que atraviesan innumerables empresas requiere de medidas complementarias”.



PROPUESTAS DEL SECTOR

Desde la entidad que agrupa a diferentes comerciantes y refleja la actual situación, proponen: incorporar al esquema de venta puerta a puerta a rubros comerciales que estarían excluidos de esta primera flexibilización; implementar la modalidad “take away” con turno previo para todos los establecimientos comerciales habilitados a funcionar (como alternativa a la entrega a domicilio y cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios correspondientes); postergar los vencimientos del Derecho de Registro e Inspección y que se establezca la reducción a cero por ciento (0%) para los sectores más golpeados hasta el 31/12/2020; que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe le cobre a los grandes usuarios sólo la energía eléctrica consumida y no la potencia contratada mientras persistan las restricciones que plantea el ASPO; que se implemente un sistema de compensación automática de los saldos de libre disponibilidad en favor de cualquier deuda tributaria nacional o provincial; que se establezca la reducción a cero por ciento (0%) de la alícuota fijada por la Provincia de Santa Fe para las percepciones bancarias realizadas a través del sistema SIRCREB; generar líneas de asistencia financiera para micro y pequeñas empresas que no forman parte del sistema bancario tradicional; maximizar el alcance de las líneas con tasa máxima del 24% lanzadas por el BCRA (incrementando el fondeo del “Fondo de Garantía Argentino” -FOGAR- y del “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo” -FONDEP-).

Finalmente destacan y ponen de manifiesto que “el comercio rafaelino tiene mucho para dar y pretende seguir siendo protagonista del presente y el futuro de nuestra ciudad. Esperamos contar con las herramientas para que sigamos haciendo historia y no pasar a formar parte de ella”.