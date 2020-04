Bancos: horarios habituales y atención solo con turno

Desde este lunes 20 de abril, los bancos de la ciudad volverán a sus horarios habituales de atención a los clientes. En tal sentido, de lunes a viernes, las entidades que abran sus puertas a las 7:15 cerrarán a las 12:15 horas y las que lo hagan a las 8:15 finalizarán su atención al público a las 13:15 horas. En ese orden, desde el Municipio se informa que continuarán los procedimientos en la zona bancaria como hasta el momento contemplando el vigente DNU que establece el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el territorio nacional y los Decretos firmados por el intendente Luis Castellano que establecen la Emergencia Sanitaria, la utilización obligatoria de barbijos y la habilitación para el uso del espacio público.

Por tal motivo, los rafaelinos y las rafaelinas deben tener en claro que quienes no tengan turno, no deberán acudir a los bancos bajo ninguna circunstancia. Al respecto, se estableció un despliegue estricto de controles mientras duren las jornadas de apertura bancaria. En los mismos, se solicitará el turno obtenido para acudir al banco -servirá como constancia de permiso de circulación- y DNI. Sin esa documentación probatoria no se podrá ingresar a la zona bancaria.



LOGISTICA

En cuanto a la logística, la misma contemplará un reordenamiento del tránsito con cortes programados en las intersecciones de las calles 25 de Mayo y Moreno; bulevar Lehmann y Moreno; bulevar Lehmann y San Martín; San Martín y Alvear; Sarmiento y Güemes. Otra cuestión que deberán atender quienes vayan a los bancos de manera especial es el seguimiento puntual de las órdenes emitidas por el personal de Protección Civil, Defensa Civil y la seguridad privada de cada banco con la finalidad de lograr un movimiento ordenado en las distintas terminales automáticas para provisión y depósitos. La intención del Estado local es brindar la mejor protección posible para los más vulnerables que forman parte del grupo de riesgo, especialmente adultos mayores, ante la presencia del COVID-19 –Coronavirus-.



TURNOS

Con relación a la mecánica que implementará cada banco para atender a los clientes señalaron que sólo podrán concurrir a las sucursales el día de la semana asignado según el cronograma que contempla el último número del DNI para las personas humanas y el dígito verificador del CUIT para las personas jurídicas.

Por otra parte, los jubilados no necesitan tramitar un turno ya que pueden concurrir con la respectiva fecha de cobro otorgada por la Administración Nacional de Seguridad Social –ANSeS-. Solo se podrá concurrir a las sucursales con un turno gestionado previamente a través de los canales electrónicos que los bancos habiliten -home banking, línea de teléfono o correo electrónico-.

Será obligatorio presentar para ingresar al banco, y servirá también como permiso de circulación en el marco de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional, el turno registrado en un comprobante. Con respecto a la organización del ingreso a los bancos, cada entidad se comprometió a reforzar la seguridad, mantener el orden en el ingreso y otorgar a las personas elementos de higiene.



PRIORIDAD DE ATENCION

Es importante recordar que se encuentra vigente la Ordenanza que "dispone la obligatoriedad de atención prioritaria a personas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y/o personas que se encuentren atravesando alguna enfermedad en todas las oficinas de atención al público en el ámbito de la Municipalidad, del Concejo Municipal, y en todo establecimiento público y privado que brinde atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad en la ciudad de Rafaela".



DECRETO

Vale recordar que el intendente Luis Castellano firmó un Decreto que permitirá usar el espacio público como virtuales salas de espera para facilitar el distanciamiento social y las condiciones de espera de las personas en cada entidad.

La medida incluye una serie de especificaciones que necesariamente deberán ser aplicadas: disposición de sillas ubicadas a una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre sí; instalación de gazebos o carpas semicerradas que protejan a los clientes de las inclemencias climáticas; otorgamiento de números o turnos a los efectos de garantizar el orden en la atención; atención externa para despejar todo tipo de consultas y evitar el ingreso innecesario al establecimiento a cargo de un empleado designado por la institución; demarcación en la vereda y todo sitio en donde se formen filas de espera de personas mediante pintura o material idóneo susceptible de ser removido posteriormente con una distancia mínima de 1,5 metros; higienización y desinfección del sector de la vía pública utilizado por el establecimiento al cabo de cada jornada; cuando por razones climáticas resulte necesario, calefaccionar los sitios de espera de público mediante métodos y equipos adecuados y seguros.



EXTRACCION DE DINERO

Se recuerda que para facilitar la circulación rápida, evitar la aglomeración y respetar la distancia social, se puede realizar la extracción de dinero en los supermercados, comercios de alimentos y estaciones de servicio que se detallan a continuación:

* Banco Patagonia: La Anónima, Pingüino y todas las estaciones de servicio.

* Banco Santander Río: supermercados, estaciones de servicio y todos los locales Carnave.

* Banco Nación: Pingüino, La Anónima y estaciones de servicio.

* Banco ICBC: La Anónima, YPF y Libertad.

* Nuevo Banco de Santa Fe: La Anónima, Pingüino, YPF y Carnave.

* Banco Galicia:YPF.

* Banco Macro: Pingüino, La Anónima, Carnave y estaciones de servicio.