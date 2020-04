"No creo que por este año se pueda competir"

(D.G.).- Tiempos de clubes vacíos porque hay quedarse en casa. Hasta que no se derrote a la pandemia del coronavirus será una realidad inevitable, una situación que se repite en todo el mundo. Claro que lo que no pasa en todo el globo, es lo referido a las dificultades con las que conviven la mayoría de los clubes de barrio en nuestro país. Porque al complicado panorama previo al 15 de marzo, se sumó este flagelo que ha afectado a la economía duramente y eso termina repercutiendo en las instituciones.

El 2020 había arrancado con ilusiones para el CRAS, entidad dedicada con exclusividad al Atletismo y que, recordemos, tiene 20 años de vida, cuando surgió como Club de Viajeros, Servicios y Tiempo Libre, bajo lo cual funcionaba la Escuela de Atletismo. Luego, cambió su denominación por Club Rafaelino de Atletismo y Servicios.

En lo que originalmente se denominó «parte ociosa del ex Ferrocarril Mitre» con el paso de los años se fueron modelando, pese a las exiguas medidas de terreno disponible, excelentes atletas que esperaban seguir progresando en esta temporada, luego de la explosión de buenos resultados de 2018 y 2019. La estructura de trabajo es similar al año pasado, con Natalia Elizalde con los más pequeños, Rocío Donnet con un mix de mosquitos e infantiles, Laureano Muñoz en iniciación a la competencia, y Leandro Bonamino junto a Ariel Magallanes a cargo de los grupos competitivos y de alto rendimiento. Además, Magallanes también con un nutrido grupo de runners.

Dirigente desde los inicios, Luis Guglielmone como muchos otros en estos momentos difíciles, vive una situación inédita de cómo gestionar en tiempos de pandemia. Y a tono con la realidad que marca el Covid 19, nos responde desde una «pequeña oficina de teletrabajo», ya que nos cuenta que «trabaja desde casa al considerarse dentro del grupo de riesgo».

A modo de introducción manifestó que «el año había empezado con buenas perspectivas. La pretemporada del grupo de competencia se inició a mediados de diciembre de 2019 y continuó durante enero y febrero. Ese mes comenzamos las inscripciones, y las clases arrancaron en marzo. Se desarrollaron los 15 días de ese mes hasta que apareció el Covid 19, habíamos logrado tener 130 chicos anotados en las diferentes categorías que trabajamos, a partir de los 5 años hasta mas de 20, y el grupo de runners que eran cerca de 40».

Como no ha quedado otra manera de entrenar más allá de la disciplina que sea, comentó que «los profesores realizaron videos para mandarle a cada chico para que se mantengan en su ritmo de trabajo, que puedan hacer cosas en su casa, dentro del espacio que cada uno tenga y los elementos que posean en sus hogares». En cuanto al panorama, como venimos informando, respecto al calendario no es alentador y está sujeto a la incertidumbre propia de la solución para la pandemia.

«La CADA suspendió las competencias. Estimo que para octubre arrancaría y se prolongaría durante el verano. Pero sinceramente soy pesimista porque no se cuánto va a salir viajar, el país está convulsionado en materia económica y será dificultoso», manifestó preocupado el vicepresidente del CRAS.

En nuestra provincia, la Federación tiene todo suspendido hasta fines de junio. Pero más allá de eso, a modo de opinión personal expuso que «como dirigente pensaría en trabajar a partir de agosto, luego de los fríos grandes, para evitar problemas o contagios. Pero sinceramente, no soy muy positivo. No creo que por este año se pueda llegar a competir, por ejemplo Santa Fe Juega no será posible, los Evita lo mismo. Se trabajará en la medida que se habiliten con el tiempo».



SOBRE LAS AYUDAS

Consultado sobre las medidas que anunció el gobierno nacional para los clubes, Guglielmone expresó que «no nos toca, ya que son medidas para Federaciones y clubes de 100 empleados para arriba o un poco menos. Nosotros no tenemos en relación de dependencia asi que no nos compete».

De todos modos, se mostró crítico en el sentido que «todo lo que se hace en materia de sanidad, se piensa en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Creo que para el resto, el interior no existe. En estos días que estoy un poco mas liberado y con mayor tiempo disponible, he leído a periodistas del interior y tienen un pensamiento y visión distinta de muchas cosas. Esto te abre un poco mas la mente y vamos a ver que pasa».



PROYECTO PARADO

«El Club está mal económicamente, Y con esto ni hablar. Del famoso proyecto que tenÍamos en marcha, se intentó el año pasado comenzar a trabajar en algo, pero lamentablemente nos agarraron tres devaluaciones grandes que impidieron la continuación», acotó ante el tema obras.

Recordemos que el Club tuvo el visto bueno para anexar un terreno contiguo del Ferrocarril que tiene 11 metros de ancho por 220 de largo. El proyecto original contemplaba hacer cuatro correderas de 150 metros, dos correderas de 200 metros y tener un lugar separado para hacer salto con garrocha. Luego una serie de mejoras en cuanto a vestuarios, un área social y una dependencia administrativa.

Finalmente, un aspecto que es imperioso solucionar y al que hizo referencia Guglielmone es que «hoy por hoy estamos sin la subsistencia renovada de la personería jurídica, porque nos agarró este parate y te limita para pedir cosas. Pero en emergencias como estas, yo actuaría diferente, no tendría en cuenta eso y ayudaría igual. La parte económica para nosotros es complicada».