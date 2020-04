No le cuesta adaptarse al encierro Sociales 19 de abril de 2020 Redacción Por El drama de Claudia Lapacó: “Mi nieta va a tener una nena pero no tengo celular para poder verla”. La actriz contó que no le cuesta “adaptarse” al encierro en su monoambiente, aunque se lamenta porque se agranda su familia y no puede estar presente.

FOTO WIKIPEDIA// CLAUDIA LAPACÓ/ La tiene mal el encierro, fundamentalmente por estar lejos de su familia.

La cuarentena obligatoria por el coronavirus cambió los planes de todos, pero principalmente de los adultos mayores, quienes tienen que tomar medidas más estrictas para preservar su salud ante el avance de la pandemia. De hecho, el Gobierno porteño anunció que los mayores de 70 años deberán pedir permiso para salir de sus hogares en la Ciudad de Buenos Aires.

La actriz Claudia Lapacó, de 79 años, está cumpliendo con el aislamiento social en soledad. Para ella esta situación no significa un desafío, aunque está un tanto dolida porque no podrá estar presente en un momento familiar muy importante para ella.

“Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”, aseguró Lapacó, en diálogo con el ciclo Por si las moscas, conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

De todas formas, señaló cuál es su mayor preocupación: “No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita. A ella y tampoco a los otros”.

“Voy a ser bisabuela. Me cargaban con que no tenía celular y ahora lo hubiese necesitado, o una camarita o una computadora, para verme con todo el mundo”, dijo.

La actriz contó que ya tiene un proyecto laboral para cuando termine la cuarentena obligatoria y en este momento eso le sirve de ayuda para poder pasar el tiempo feliz y ocupada, a pesar de la distancia de su familia. Se trata de una obra titulada Perdidamente, con libro de José María Muscari y Mariela Asensio, que desarrolla conceptos de la neurociencia propuestos por Facundo Manes, quien además tendrá una participación especial.

“Cuando terminé de hacer Madre Coraje recibí muchas propuestas pero nada me convenció. Después Muscari me trajo esta propuesta, pero yo siempre necesito leerlas obras antes de decir que sí, y la verdad que para cuando la terminé no me alcanzaban los dedos para decirle que sí”, contó.

“La obra de Muscari me está salvando del encierro -aseguró-. La leo casi todos los días y trato de entenderla bien. La voy como estudiando, masticando. Es una ilusión y una esperanza poder hacerla y que me guste mucho”.

El Gobierno de la Ciudad decidió implementar un polémico Permiso de Circulación obligatorio y específico para los mayores de 70 años. La intención es que esta herramienta los disuada de salir a la calle y garantice el distanciamiento preventivo ante posibles contagios. La medida se complementa con otras y es parte del Plan Integral de Cuidado y Acompañamiento de Adultos Mayores que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires viven más de 650.000 adultos mayores de 65 años, de los cuales cerca del 70% vive solo en hogares monogeneracionales (donde todos los convivientes tengan más de esa edad). Los que tienen más de 70 años y necesitarán el permiso son 490.000. Las nuevas medidas se apoyan en tres ejes: que los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir.