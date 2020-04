"Necesitamos cobrar" el clamor en Mendoza Deportes 19 de abril de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

BUENOS AIRES, 19 (NA) - El plantel de Independiente Rivadavia de Mendoza emitió un comunicado en el cual detalló la deuda que la entidad mantiene con los jugadores, algunas "del año pasado" y señalaron que con la pandemia de coronavirus "la situación se volvió insostenible". "De forma conjunta por todos los integrantes del plantel queremos dejar expresado cuál es la deuda real con la que vivimos y tratamos de llevar el día a día", comenzaron diciendo los futbolistas en el escrito. Y continuaron: "No se nos ha pagado marzo, ni la totalidad de febrero, como así tampoco la totalidad de enero y el aguinaldo de fin de año tampoco lo recibimos. Esto hace una totalidad de casi tres meses de atraso".

"Venimos arrastrando deudas del año pasado y con la pandemia la situación se volvió insostenible. Muchas familias dependen de nosotros, muchos de nosotros seguimos en la provincia a pesar de ser de afuera y no podemos seguir cubriendo gastos de alquileres, comida", advirtieron.

Finalmente, los futbolistas del equipo mendocino expresaron: "Sólo queremos que nos escuchen, que se diga la verdad y sinceramente nos escuchen. Necesitamos cobrar".



CRIVELLI DELIVERY

El arquero de Temperley, Federico Crivelli, se dedica a hacer delivery de un local de artículos de limpieza para los clientes que integran grupos de riesgo ante la pandemia de coronavirus, en especial a los ancianos que no pueden dejar sus casas. "Hace casi un mes que estamos encerrados con mi señora y el nene, tratando de llevarla de la mejor manera y encontré la manera de darle una mano a mi suegro que tiene un local de artículos de limpieza. Estoy haciendo los repartos a la gente que no puede salir, a la gente más grande que tiene más riesgos y se lo alcanzo hasta la casa para que no salgan", contó el jugados de 38 años.

En una entrevista con Solo Ascenso, Crivelli indicó: "Es ponerse un poco en el lugar del otro, ayudando desde donde se pueda, también saliendo y despejando un poco, pero siempre con los cuidados". "Tengo el permiso de circulación, hice todo legal, con los recaudos necesarios que hay que tomar. Muchos no me reconocen y me reconocen después", expresó.

Y añadió: "Me llegan audios por conocidos ‘era el arquero de Temperley, la próxima le digo a mi hijo que saque una foto’ y le digo vamos a sacarnos una foto de lejos porque de cerca no se puede (entre risas). La gente se sorprende y dice ‘¿qué hace este loco acá?’ y eso muestra un poco que somos todos iguales, por más que juegue al fútbol puedo hacer otra tarea que hace cualquier persona cualquier día normal".

"No me subo a ningún pedestal, ni a un caballo que no me corresponde: hay que laburar y ayudar. Trato de estar en esta sintonía que es en la que estuve siempre, nada más que nunca pasó esto. He trabajado de repartidor cuando era más chico y ahora me tocó otra vez de grande dar una mano a la gente que necesita", dijo.