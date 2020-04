La NBA y jugadores llegaron a un acuerdo en caso de cancelación Deportes 19 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA) - La NBA y la Asociación de Jugadores de básquetbol (NBPA) acordaron un plan para reducir los salarios de los deportistas en un 25% en caso de una cancelación permanente de la temporada 2019-2020 por la pandemia de coronavirus. A través del acuerdo y con el fin de que la baja salarial sea más gradual, las reducciones parciales del 25% de los sueldos comenzarán a partir del pago del 15 de mayo, por lo que los pendientes para el 1° de mayo (los cobros se hacen dos veces al mes) se realizarán con normalidad.

Según se informó, el plan propuesto sirve como una cuenta de depósito en garantía, que retornaría al salario a los jugadores en caso de que todos los partidos restantes de la campaña se terminen llevando a cabo. Desde que se suspendieron los partidos el pasado 12 de marzo a raíz de la pandemia de coronavirus, los basquetbolistas continuaron cobrando íntegramente sus salarios, que reciben en pagos divididos por quincenas y estas retenciones se realizarán como previsión de que la enfermedad obligue a cancelar definitivamente partidos.

Además se indicó que el dinero retenido quedará como un depósito en garantía y sería devuelto íntegramente a los jugadores en el caso de que se puedan jugar todos los partidos que quedan de la temporada. En tanto, en caso contrario, los equipos se quedarán con un porcentaje de ese dinero en función del número de partidos que tengan que ser anulados, una decisión que la NBA no tomará como mínimo hasta mayo.

Posteriormente el comisionado de la Liga, Adam Silver, a través de una conferencia de prensa realizada telefónicamente habló acerca de la situación con respecto a un posible retorno a la competición. "Basándonos en los informes que recibimos de distintas fuentes oficiales, así como fuentes de salud pública, no estamos en posición de tomar ninguna decisión sobre eso y no está claro cuándo podremos estarlo. Hay mucha incertidumbre en este punto y lo principal sigue siendo la salud y bienestar de todos los jugadores y personas involucradas con la NBA", reveló.

Por otro lado, se indicó que la NBA sigue estudiando escenarios para retomar la competición y entre las opciones se encuentra la de jugar partidos sin público, ya sea en los mismos estadios o en canchas de entrenamiento.