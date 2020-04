La Fanfarria del Capitán presentó "La Palloza" Información General 19 de abril de 2020 Redacción Por La Fanfarria del Capitán, la banda argentina de “La casa de Papel”, presentó su nuevo tema: “La Palloza” Después del éxito de “Bella Ciao”, el grupo de rock folk fue elegido nuevamente para musicalizar la cuarta temporada de la serie de Netflix

Por Nancy Duré

El 3 de abril pasado se estrenó la cuarta temporada de La Casa de Papel, la producción de Netflix que es furor en todo el mundo. Y, para sorpresa de muchos, después del éxito que obtuvieron con su versión del clásico italiano “Bella Ciao”, el grupo de rock folk argentino La Fanfarria del Capitán volvió a ser el encargado de ponerle música a la serie, este vez, con un tema propio: “La Palloza”.

La banda compuesta por Victoria Cornejo (acordeón y voz), Jero Capitán (guitarra y voz), Federico Sánchez (bajo), Juan Pablo Pelaez (trompeta), Valeria Velásquez y Francisco Mercado (violín), Mauro Scopingo (saxo) y Jonathan Strugon (batería), en realidad, no sabía que iba a aparecer en esta nueva temporada.

“Nos avisaron recién hace unos meses que íbamos a volver a estar. El año pasado nos habían pedido dos canciones, pero nosotros no sabíamos si eran las dos para la misma temporada, porque el guión es estrictamente confidencial. De hecho, no teníamos idea de cuándo iba a salir nuestra participación en la serie. Y resulta que en los nuevos capítulos hay un flashback en el que volvemos a estar nosotros”, explica Victoria en diálogo exclusivo con Teleshow.

El tema elegido para esta nueva temporada forma parte del álbum La Giravida, que la banda lanzó en 2017. Y el video que están presentando actualmente y cuenta con la dirección de Borja Casal y Tristan Rosa, fue grabado aprovechando el viaje que hicieron a España para la grabación de la serie.

“En 2013, cuando fuimos a Castilla de gira, tocamos en un festival que se llama La noche mágica de Balboa, que es un pueblo medio perdido en la montaña, donde las casas de los campesinos se llaman las pallozas y tienen el techo hecho de paja de centeno. Y hay una en particular que es como una especie de bar. Fue en honor a ellos que hicimos este tema, que fue elegido por el director de La Casa de Papel. Así que aprovechamos un fin de semana libre para ir a ese lugar, que queda a 400 kilómetros de Madrid, a grabar el video”, cuenta la cantante.

El año pasado, el grupo estuvo tocando en la fiesta de lanzamiento de la tercera temporada de la serie e hizo bailar a todos sus protagonistas. Esta vez, en cambio, el estreno de los nuevos capítulos se dio en medio del confinamiento por la pandemia del coronavirus, así que solo hubo lugar para celebraciones virtuales. Y la banda tuvo que suspender el tour que tenía previsto por el décimo aniversario de su debut en Europa.

“Nosotros estamos muy contentos de estar de vuelta en la serie y seguimos en conexión con todo el equipo de España. Ahora estamos haciendo promo desde casa. Por suerte, la cuarentena nos agarró en Argentina. Acabábamos de venir de una gira de verano bastante intensa por todo el país, en la que hicimos como treinta conciertos, y ya estábamos preparando la gira europea que se canceló recién el martes 16. Así que, hasta el mes de agosto por lo menos, no va a haber conciertos masivos y nos vamos a quedar acá”, explica Victoria.

De todas formas, como la banda se encuentra en medio de la producción de su próximo disco, aprovechará este tiempo de encierro para trabajar sobre el material de su nueva producción. “Tenemos muchos temas listos y hay tres videos más para lanzar, así que nos vamos a mantener bastante ocupados durante esta cuarentena. No podemos ensayar juntos por el delay, pero nos mantenemos en contacto por vídeollamadas. Cada tanto hacemos unos vivos en Instagram. Y aprovechamos para componer hasta que podamos volver al ruedo”, concluye la cantante.