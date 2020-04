Piden que ANSeS informe con qué criterio define quiénes y cómo cobran los 10.000 pesos del IFE Nacionales 19 de abril de 2020 Redacción Por Diputados nacionales radicales, entre ellos el santafesino Juan Martín, le solicitan al gobierno nacional que transparente cómo asigna y ejecuta el Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. Marcan la falta de claridad en los procedimientos empleados hasta el momento y que alarma la cantidad de monotributistas a quienes cumpliendo requisitos, se les ha denegado la petición.

FOTO PRENSA UCR JUAN MARTIN. Diputado nacional por Santa Fe.

A través de un proyecto de resolución, diputados nacionales radicales exigen que el gobierno nacional y particularmente la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), transparenten los criterios y el proceso de ejecución del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), establecido en el Decreto 310/2020, de un monto de 10.000 pesos para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

En la iniciativa, que lleva la firma de los diputados Juan Martín y Josefina Mendoza, entre otros, se plantean una serie de interrogantes.

“Han sido poco claros los plazos de gestión del IFE, tanto la postergación para la consulta del estado de la solicitud, como para el efectivo pago del monto de $10.000 a las personas con inscripción aprobada. A la fecha, sólo las personas beneficiarias de alguna asignación familiar han accedido al pago del IFE”, advirtió Juan Martín.

“Además se está produciendo de forma recurrente, la denegación del beneficio por motivos que no se asemejan a la realidad del solicitante. Por eso cobra gran relevancia la actualización de los datos personales de los destinatarios de esta política. No está en absoluto claro cuáles son los criterios que se están utilizando, ni los datos que se están cruzando para evaluar las respuestas ya dadas, y las que aún se encuentran en revisión”, agregó el legislador santafesino.



LO QUE SE PIDE SABER

El primero de los puntos en el proyecto de resolución es qué criterio asume ANSeS para la determinación de los requisitos de las personas beneficiarias alcanzadas por el IFE.

Otra consulta es si para la determinación del universo de destinatarios del IFE existe entrecruzamiento de las bases de los distintos organismos del Estado que informan sobre los ingresos de la población con empleo formal insuficiente, no formal, o en situación de desempleo. Y si eso es así, cuáles son las bases de los distintos organismos del Estado que ANSeS está utilizando y/o cruzando para realizar la evaluación.

Por otra parte, el proyecto consulta si, entendiendo que quedan comprendidas en el IFE las personas con categoría A y B del monotributo, cuál es la última actualización de los datos de categorización y recategorización de las personas inscriptas.



MÁS DUDAS

Otro ítem sensible dentro de los marcados por los legisladores, es el que pide que se difunda cuál es la fuente de financiamiento y de qué partida del presupuesto nacional surge el pago del IFE. “¿Existe un monto tope a asignar al pago de los inscriptos aprobados?”, se señala en el texto.

Por otra parte se solicita información respecto al sistema de inscripción, si cuenta con un mecanismo eficiente para la gestión de los reclamos de aquellos casos que no fueron aprobados por haberse producido cambios no informados al organismo pertinente sobre la situación laboral, impositiva o familiar de esas personas, o por falta de datos.



RESPECTO AL PROCESO

DE EJECUCIÓN DEL IFE

Sobre esto, los diputados indican que teniendo en cuenta que en primera instancia la confirmación del beneficio a las personas inscriptas se obtendría el 11/04/2020, y luego se estableció un nuevo cronograma para la carga del CBU de los potenciales beneficiarios, a la fecha existen personas que, aún habiendo transcurrido la fecha de consulta, todavía le aparece la leyenda “Tu solicitud está siendo analizada”, ¿cuándo sabrán con certeza esas personas la confirmación o rechazo de su solicitud?

Asimismo, se manifiesta que considerando que ya se cumplió el cronograma de inscripciones y actualmente transcurre el cronograma definitivo de confirmaciones a las solicitudes por terminación del DNI, “¿qué estrategia se plantea en caso de no poder brindar las respuestas a las inscripciones realizadas en el tiempo estipulado?”.

El proyecto requiere que se informe también cuál es el cronograma de pagos definitivo una vez que las personas inscriptas ya cuentan con la confirmación del acceso al beneficio.