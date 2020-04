El lunes retomarán actividades Nacionales 18 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que a partir del próximo lunes se retomarán algunas actividades en provincias donde "no hay circulación viral" del coronavirus, en base a los pedidos de los gobernadores, tras habilitarse la cuarentena administrada.

"A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días", sostuvo el funcionario nacional.

Cafiero precisó que el Gobierno elaboró un "mapa inteligente" con la información sobre la cantidad de casos y la situación epidemiológica de cada provincia, para estudiar la apertura de actividades en medio de la cuarentena obligatoria.

"Hay realidades distintas y las estamos atendiendo. Hay zonas que están muy abarrotadas, como el Conurbano, que tienen una complejidad distinta a zonas más alejadas, incluso dentro de la Provincia de Buenos Aires", señaló el titular de ministros.

Axel Kicillof acercó una propuesta bonaerense que incluye como posibilidad la reanudación de la construcción privada, algunos oficios y profesionales independientes, además del delivery para todos los comercios, sin apertura de locales.

Una de las provincias que también solicitó administrar la cuarentena fue Neuquén, y su gobernador, Omar Gutiérrez, indicó que en las próximas horas se anunciará "una nueva medida para autorizar bajo un protocolo estricto" distintas actividades.