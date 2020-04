Transportistas viajaron a buscar contenedores Nacionales 18 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Para colaborar en la lucha contra el coronavirus, dieciocho empresas transportistas se ofrecieron como voluntarias para buscar contenedores que serán utilizados por el Ejército y la Armada como hospitales de campaña.

El Ministerio de Defensa solicitó la colaboración de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas para buscar los contenedores y cientos de colchones donados en San Juan, a 1.450 kilómetros de la Capital Federal.

Así, la entidad que aglutina el 80% del transporte de cargas en el país, logró reunir a los voluntarios y consiguió los insumos necesarios para el largo viaje.

Partieron durante la primera hora de la mañana del miércoles 8 de abril, desde el predio que tiene la Federación en el partido bonaerense de Escobar.

Además colaboraron en la iniciativa la Cámara de Transporte de San Juan y el grupo de empresarios del transporte "Entre Colegas".

"Es un granito de arena que ponemos. Como argentinos creo que es nuestro deber hacer el esfuerzo para que esto no se expanda. Allá nos encontramos con un clima adverso porque hubieron fuertes nevadas, pero siempre tuvimos buena predisposición y la determinación de llegar al destino. Ojalá no haga falta utilizar estos contenedores", dijo Walter Bo, miembro de la comisión directiva.

Bo estuvo a cargo de la coordinación de la iniciativa y fue también uno de los 18 transportistas que viajó hasta San Juan, escoltado también por camiones y camionetas guía del Ejército Argentino.

Los 18 camiones llegaron el viernes pasado hasta la mina desde la cual donaron los contenedores: hubo que subir más de 5.000 metros de altura, en plena Cordillera de Los Andes, específicamente, al departamento Iglesia, a 350 kilómetros de la ciudad de San Juan.

"Organizamos un equipo para colaborar en la lucha contra este enemigo invisible que es el coronavirus. Viajamos con miembros del Ejército y de la Armada que nos cuidaron y además van a ser los responsables de armar estos módulos sanitarios", agregó Bo.

Por su parte, el capitán de fragata de la Armada, Gustavo Lancellotti, quien también participó de la caravana, expresó: "Agradezco la predisposición, el apoyo y el compromiso de todos los choferes civiles y militares que mostraron un acto de solidaridad para con el prójimo al participar de esta caravana. Es algo que a veces en nuestra sociedad es muy difícil de encontrar, gente de buena madera, honesta y dispuesta a ayudar".

Y concluyó: "Dios quiera que nos tengamos que volver a reunir por un motivo más alegre y que ojalá no sea necesario utilizar nada de lo que trajimos".

Los contenedores llegaron al Puerto de Buenos Aires en el Apostadero Naval, en el barrio de Retiro, y fueron puestos a disposición del Ejército y la Armada, quienes los terminarán de adaptar para montar un nuevo hospital de campaña en caso de ser necesario.