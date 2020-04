Sobre alcohol en gel y barbijos Nacionales 18 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Gobierno fijó precios máximos de referencia para la comercialización de alcohol en gel, de hasta 500 pesos por litro, pero aún no hay definiciones sobre el masivo faltante de la presentación líquida en farmacias y supermercados.

Además, dispuso que los barbijos no se podrán vender por encima de los $ 40, cuando en la mayoría de los lugares se comercializan al doble.

El alcohol líquido y la lavandina -ambos diluidos en agua en la proporción indicada- son los dos agentes clave para matar al virus que provoca la enfermedad de Covid-19.

Desde hace tres semanas es casi imposible adquirir alcohol líquido en la zona metropolitana y faltan lavandina y derivados en muchas bocas de expendio.

Si bien nunca se informó en forma oficial, algunas fuentes del sector farmacéutico sugieren que el faltante obedece a que, a la fuerte suba en la demanda, se sumó que el Estado ordenó que buena parte del abastecimiento sea enviado a hospitales y demás centros de salud en medio de la pandemia.

El Gobierno dispuso que el alcohol en gel deberá comercializarse con un precio máximo de $110 para la presentación de 60 mililitros, $115 (65ml), $160 (100 ml), $250 (250ml), $315 (500 ml) y $500 la presentación en envase de litro.

Hasta el miércoles, el alcohol en gel en la principal cadena de farmacias del país se conseguía a $ 67 el envase de 250cc, por lo que no queda claro el precio máximo fijado por el Gobierno, que casi cuadruplica el valor de mercado.