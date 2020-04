Se prorroga el régimen de los precios máximos Nacionales 18 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA INFORME. A cargo de los funcionarios Matías Kulfas y Paula Español.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Gobierno decidió prorrogar por un mes los precios máximos para productos de la canasta básica de alimentos a partir del lunes próximo, en medio de una disparada de la inflación durante la cuarentena.

Así lo indicó el Ministerio de Desarrollo Productivo, al señalar que la Secretaría de Comercio Interior, que depende de Paula Español, prepara la resolución, prorrogando ese régimen por 30 días, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.

El INDEC detectó una suba del 3,3% en la inflación de marzo y se prevé que las alzas sean aún mayores durante abril, cuando impacte a pleno la cuarentena.

El Ministerio decidió la continuidad de ese régimen pese al pedido de varias empresas para que se suspendiera su vigencia y luego de que la Secretaría que lleva adelante el control de precios decidiera el cierre de tres supermercados por la violación de los valores máximos permitidos.

La renovación no incluiría una actualización de precios y seguirían rigiendo los valores vigentes al pasado 6 de marzo como lo había establecido la resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que dispuso inicialmente los precios máximos por un mes, a mediados de marzo último.

Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, había sostenido que "en medio de la crisis y la emergencia sanitaria no hay argumentos que justifiquen subas de precios" por lo que la nueva resolución simplemente dispondría la prórroga y ratificaría el listado de precios.

En su momento, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina y Bodegas de Argentina habían enviados reclamos al Gobierno para que no se extendiera la aplicación de los precios máximos. .

Las empresas alegaron en los reclamos que la inflación mensual superior al 2%, el alza del dólar paralelo, los mayores gastos por logística y la provisión de insumos importados, provocan aumentos generalizados en los costos de producción.

El Gobierno lanzó el programa de precios máximos a mediados de marzo, por 30 días, plazo que vence el lunes próximo, para artículos de 50 categorías que incluyen en su mayoría alimentos de consumo masivo y artículos de higiene.