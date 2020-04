La agenda retro Deportes 18 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Siguen pasando los días de aislamiento social obligatorio y los pasatiempos comienzan a agotarse. Sin actividad deportiva a causa de la pandemia del coronavirus y, todavía, sin noticias sobre el regreso de las diversas competencias del mundo. Pero para saciar esa abstinencia de competición, desde los canales deportivos están retransmitiendo partidos históricos de Mundiales, Copas y Ligas.



Hoy:

Champions League: 15.00: Real Madrid vs Atlético de Madrid (Final 2016) - ESPN 2

Mundial de Brasil 2014: 23.55: Argentina vs Holanda - DEPORTV

Superliga Argentina: 21.00: River vs Boca (2019) - FOX SPORTS 2

Copa Argentina: 13.00: River vs Rosario Central (Final 2016) - TYC SPORTS

Fórmula 1: 10.00: Gran Premio Mónaco (2017) - FOX SPORTS

Tenis: ATP 1000 Montecarlo: 08.00: Guillermo Coria vs Rainer Schuettler (Final 2004) - ESPN; 10.30: Guillermo Coria vs Rafael Nadal (Final 2005) - ESPN

Mundial de Básquet China 2019: 13.00: Argentina vs Serbia - DEPORTV

Mundial de Rugby Inglaterra 2015: 14.00: Nueva Zelanda vs Argentina - ESPN; 16.00: Irlanda vs Argentina - ESPN

NBA PlayOffs: 18.00: New Jersey Nets vs San Antonio Spurs (2003 - Juego 6) - ESPN, 20.30: Miami Heat vs San Antonio Spurs (2014 - Juego 5) - ESPN



Domingo 19/04

Champions League: 10.00: Real Madrid vs Atlético de Madrid (Final 2016) - ESPN 2; 17.00: Real Madrid vs Atlético de Madrid (Final 2014) - ESPN 2

Copa Libertadores: 16.00: Olimpia vs Atlético Mineiro (2013) - FOX SPORTS 2

Fórmula 1: 10.00: Gran Premio Gran Bretaña (2017) - FOX SPORTS

Boxeo: ESPN Knockout 21.00: Manny Pacquiao vs Juan Manuel Márquez (2012) - ESPN; 23.00: Sergey Kovalev vs Anthony Yarde (2019) - ESPN 2

Tenis: ATP 1000 - Montecarlo: 09.00: Rafael Nadal vs Kei Nishikori (Final 2018) -ESPN; 11.00: Rafael Nadal vs Novak Djokovic (Final 2012) - ESPN

Mundial de Básquet China 2019: 13.00: Argentina vs Francia - DEPORTV; 15.00: Argentina vs España - DEPORTV

Eliminatorias Rusia 2018: 22.00: Argentina vs Brasil - TYC SPORTS