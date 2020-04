No los dejan solos Deportes 18 de abril de 2020 Redacción Por TENIS

La ATP y la WTA, los organismos que rigen al tenis masculino y al femenino, han unido fuerzas para apoyar a los profesionales de bajo ranking que afrontan problemas financieros durante la paralización del circuito debido a la pandemia de coronavirus. La temporada se detuvo a comienzos de marzo debido a la expansión de la enfermedad, lo que dejó a los jugadores de categorías inferiores, que dependen únicamente de sus ingresos por torneos en el circuito, sin la posibilidad de ganarse la vida.

Ambas entidades suspendieron todos los torneos al menos hasta mediados de julio, después de que los países cerraran sus fronteras para contener la propagación del coronavirus, que ha infectado a más de dos millones de personas. La Federación de Tenis Internacional (ITF, por su sigla en inglés) fue obligada a posponer su World Tennis Tour, la competencia de entrada al tenis profesional.

Los problemas de los jugadores que están debajo del puesto 100 de su respectivo ranking individual llevaron a todos los involucrados, junto a los organizadores de los cuatro certámenes de Grand Slam, a preparar un plan para brindar algo de ayuda. Si bien los jugadores profesionales son independientes y no empleados, el presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Andrea Gaudenzi, dijo que está impresionado por el espíritu de colaboración entre los órganos gobernantes.

"Quedé conmovido por los jugadores de alto nivel que tomaron la iniciativa, los grandes nombres realmente expresaron el deseo de ayudar a los jugadores de menor ranking", dijo este viernes Gaudenzi, ex top 20, en un podcast. "También estamos trabajando y conversamos con los torneos de Grand Slam al respecto; podrían sumarse al esfuerzo. En un mundo donde pensamos en una mayor colaboración entre los órganos gobernantes, esto es clave. Creo que sería un gran mensaje que todos apoyáramos a los jugadores en esta crisis", agregó.

Gaudenzi sostuvo que si bien las reservas y los recursos de la ATP no son infinitos y el organismo tampoco tiene claridad sobre cuándo se reanudará el deporte, el Tour ofrecerá esa ayuda a quienes más la necesiten.