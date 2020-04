La Provincia pidió que se permita la reapertura del comercio minorista Locales 18 de abril de 2020 Redacción Por El gobernador Perotti adelantó, en sus redes sociales, que solicitó al Gobierno nacional que autorice el funcionamiento de comercios minoristas, de prendas, calzado, marroquinería y electrónica, aunque sin atención al público en sus locales y solo para venta en plataformas online y entrega puerta a puerta.

A través de sus redes sociales, el gobernador Omar Perotti confirmó ayer que elevó al Gobierno nacional una propuesta para que, a partir del próximo lunes, se flexibilice la actividad comercial habilitando nuevos rubros para que puedan vender y entregar bajo el sistema de delivery, en el marco de lo que ya se conoce como "cuarentena administrada". Al brindar detalles del planteo, el mandatario provincial anticipó que la solicitud comprende a "los comercios minoristas, de prendas, calzado, marroquinería, electrónica, entre otras, que quieren reactivar sus actividades, sin atención al público y usando plataformas de comercio electrónico y una distribución de entrega puerta a puerta".

Perotti también señaló que se evalúa habilitar "la atención médica con turno previo, el funcionamiento de los laboratorios, las ópticas, necesidades puntuales de las empresas, seguros, servicios que tienen que verificar los siniestros". "Nos parece importante movilizar algún otro sector, como los taxis que tienen pocos viajes, o los transportes escolares, tengamos la inteligencia de saber cómo podemos acomodar una tarifa. Estamos trabajando para que todos estemos cuidados", subrayó mientras aumentan las posibilidades de que el Gobierno nacional habilite desde el lunes próximo la reanudación de ciertas actividades productivas, a pedido de algunas provincias. Todo en el marco de una "cuarentena administrada", avalada por las autoridades sanitarias y diseñada para la tercera fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se cumple desde el 20 de marzo para mitigar el avance del coronavirus.



FINANCIAMIENTO

Por otra parte, Perotti aseguró, luego de su encuentro con el presidente Alberto Fernández, que “el país entero sabe de las dificultades de pagar sueldos, y la situación financiera de la provincia es conocida por todos. Frente a esto, estamos priorizando un programa ordenado de financiamiento con Nación que nos permita mantener funcionando el Estado”.

En ese sentido, el mandatario explicó que “si bien es cierto que una ley nos autoriza a endeudarnos, eso no quiere decir que los bancos nos presten la plata y mucho menos en este momento. Hoy las dificultades para el financiamiento la tienen las empresas y el Estado también. Empezamos con un monto de 5 mil millones que estamos tramitando con el Nuevo Banco de Santa Fe, con la prioridad de recursos para la pandemia”.

Y profundizó: “Sostener el sistema de salud tiene que estar garantizado. Por eso, en esta coyuntura, tenemos que salir a buscar los recursos para que funcione la estructura sanitaria. Esa es nuestra prioridad. Los recursos son escasos y los administraremos de la mejor manera, con un objetivo: el cuidado de los santafesinos y santafesinas, y la posibilidad de ir poniendo en movimiento, poco a poco, los sectores que nos permitan hacer girar la rueda económica sin un gran movimiento de personas”.

Asimismo, el gobernador sostuvo que “estamos haciendo un esfuerzo enorme para achatar la curva de contagio. Eso nos permitió fortalecer y mejorar la capacitación de personal médico, el crecimiento de camas críticas y la sumatoria de respiradores que llegan de Nación. A eso hay que agregar los centros de aislamiento que están preparados en todas las localidades de la provincia, en un enorme trabajo de coordinación con legisladores, intendentes y presidentes comunales. Y es a partir de aquí que podremos sumar todos los días alguna actividad que genere movimiento”.

Al respecto, remarcó que “la provincia debe sumar actividades productivas, pero no un movimiento masivo de gente. En principio, la prioridad es sumar al comercio minorista, algo que le planteamos ayer al jefe de Gabinete, y hoy vamos a hacer un pedido en base a acuerdos con todos los gobernadores”.

Y concluyó: “Somos conscientes que la economía se frenó, pero tenemos que cuidar la vida, y por eso vamos a impulsar actividades que puedan realizarse con el resguardo de la salud, con protocolos de acción, con las exigencias sanitarias que el momento me obliga. Todas las actividades que no impliquen sacar gente a la calle masivamente se irán poniendo en movimiento”.