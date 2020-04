Afirman que la Fórmula 1 podría iniciarse en Austria Deportes 18 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Fórmula 1 podría tener su primera carrera de 2020 en Austria, país que comenzó a adoptar las medidas de desconfinamiento, y la celebración del Gran Premio se llevaría a cabo en el fin de semana del 3 al 5 de julio, siempre y cuando sea a puertas cerradas. Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, todas las competencias están aplazadas hasta Austria (5 de julio) y Bélgica (31 de agosto) y tras una reunión telemática entre la FIA, F1 y los equipos, se supo que sería viable realizar el GP en tierras austriacas.

"Si los equipos de Fórmula 1 están listos, sería una posibilidad", señaló el ministro de deporte de Austria, Werner Kogler, en referencia a su GP, a la vez que agregó: "Los organizadores deben saber que tienen que cumplir con todas las normas sanitarias y las normas de entrada y salida, con las que una autorización mínima podría ser posible". Según indicó Kogler en una nota del diario español Marca, el plan para una "carrera de fantasmas", es decir, sin público, "que circula esta semana en Austria no está mal" mientras que dijo: "Si los equipos de Fórmula 1 están listo, sería una posibilidad".

Actualmente, los eventos están prohibidos en Austria hasta finales de junio, pero no se descartan en julio ni partidos de fútbol a puertas cerradas ni grandes eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 si la pandemia no empeora. En tanto, después de la cita de Austria, tras lo discutido ayer en la mencionada reunión telemática, también se maneja la disputa de tres carreras en Silverstone, en el espacio de cuatro semanas. De ellas, al menos dos se llevarían a cabo en dos configuraciones diferentes del trazado, pero ninguna sería en sentido inverso por cuestiones de seguridad y las tres pruebas serían, como en Austria, sin público.