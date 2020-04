Gonzalo Toselli avala el proyecto de Pablo Pinotti Región 18 de abril de 2020 Redacción Por “Vemos con mucha expectativa el proyecto del diputado Pinotti en relación a los ATN y su distribución”, remarcó Toselli, quien además describió los trabajos e inversiones que viene realizando el municipio en la ciudad para enfrentar la pandemia del Covid 19. Resaltó el trabajo de los voluntarios, de las instituciones y de toda la comunidad: “nos muestra nuestras fortalezas y valores”.

FOTO ARCHIVO// GONZALO TOSELLI// El Intendente de la ciudad de Sunchales.

En la víspera desde la oficina del diputado Pablo Pinotti se difundieron declaraciones del intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, quien hizo alusión al proyecto de distribución de ATN, impulsado por el legislador provincial, y además relató las diversas situaciones generadas en esta ciudad, en relación a la pandemia por Covid 19- hechos que oportunamente ya han sido reflejados en esta sección-.

A continuación reproducimos el material distribuido desde el área prensa de Pinotti.

“En estos tiempos de emergencia, nos sentimos orgullosos como comunidad por la manera en la que venimos resolviendo las diferentes situaciones desde el primer momento”. De esta manera describe la situación y el compromiso de los sunchalenses el intendente de esa ciudad Gonzalo Toselli en relación a la pandemia del COVID 19 por parte de la OMS y el consiguiente DNU de la Nación con la adhesión de la Provincia. Toselli cuenta “inmediatamente declaramos la Emergencia Sanitaria con la ordenanza 2822 que contiene un plan preventivo entre sus principales lineamientos. Con la colaboración de 160 personas, el equipo de gestión, trabajadores municipales y voluntarios, que se han sumado, hacemos controles exhaustivos en los ingresos a la ciudad”. Se conformó un Centro de Transferencia de Cargas con el objetivo de minimizar el ingreso a la ciudad. Toselli sintetizaba: “todo el control que tiene que ver con la circulación, los comercios y otros programas como es el uso del barbijo que se siguen delegando y poniendo en mano de los gobiernos locales”.

El esquema se completa con un Plan de Salud de Sunchales COVID 19 y un Plan de Contingencias. “El primero, es fruto de la articulación entre lo público/privada donde están presentes todas las instituciones de la salud, el municipio, con aportes muy importantes -fundamentalmente de dos instituciones-, las empresas y de toda la comunidad que ha hecho donaciones que ya están cerca de los $ 5,5 millones. Nos muestra las fortalezas y valores que tenemos”, describía Toselli.

El Plan de Salud está pensado para atender los casos positivos de COVID 19 pero también las enfermedades de toda la comunidad que seguirán ocurriendo: “para estar preparados para enfrentar los efectos, una pronta recuperación con la menor cantidad de muertes ante el caso de que la pandemia llegue a nuestro territorio”.

Por otro lado, el Plan de Contingencia tiene 3 ejes: Empleo y Producción, Tributario y Administrativo y Social y Emocional.

“El primero implica acompañar a las empresas para sostenerlas, compensar la baja de sus ingresos para mantener los puestos de trabajo, acompañar a los emprendimientos que no pueden seguir activos en estos tiempos. El segundo, tratando de bajar gastos y generando postergaciones de vencimientos de determinados tributos. Y el último, tratando de contener las situaciones en la población más vulnerable y lo emocional en toda la comunidad” subrayó Toselli. De aquí, se desprende una inversión muy importante en alimentos, por ejemplo.



“Gastos absolutamente extraordinarios”

Con este panorama, el intendente analizó: “el compromiso de los gobiernos locales habituales con nuestra comunidad se debe sostener y a esto debemos agregar una serie de gastos extraordinarios que tienen que ver con prevención, la contención y los planes de salud. Todo esto implica gastos que no estaban proyectados, que son absolutamente extraordinarios. Es importante que se conozca que los gobiernos locales no sólo nos estamos haciendo cargo de esto, sino también estamos en el funcionamiento ordinario del municipio, gastos de personal, de servicios. Los gobiernos locales habitualmente acompañamos y no podemos dejar de hacerlo a instituciones. El municipio transfiere al Hospital provincial $4,5 millones, a la cooperadora de la comisaría, guardia rural, escuelas, entidades de bien público, bomberos voluntarios, agencia de desarrollo, centro comercial, por enumerar algunas”



“Es muy compleja la situación financiera de los municipios en estos tiempos”

A esta situación, se le agrega una baja importante en los ingresos que en marzo “significó una caída 20% y prevemos que para abril estará entre un 30 y 40%. Es muy compleja la situación financiera de los municipios en estos tiempos”

Por ello, “vemos con mucha expectativa el proyecto del diputado Pablo Pinotti en relación a los ATN y su distribución: lo que todos queremos es que se sigan transfiriendo recursos a los gobiernos locales, que son los que están al frente de estas situaciones y que esto se haga de manera equitativa y justa. Lo mejor es que se distribuya con los criterios de coparticipación, como estamos acostumbrados a recibir las transferencias de recursos mensualmente. Apoyamos esa iniciativa, esperamos que pronto sea aprobada y que sigamos sosteniendo este nivel de compromiso para que esta situación de la pandemia nos afecte lo menos posible y que podamos seguir cuidando como corresponde y que esto sea un recuerdo y que podamos volver a nuestro plan de gestión que teníamos todos programados”.