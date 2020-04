Ya volverá el 31 (la luz)

Son momentos duros. Pesados, tristes y fabricantes de impotencias que se meten en los resquicios del alma, de los bolsillos y de la mesa.

No hay familia que no tenga algunos de estos pesares, y algunos más terribles aún. Como dice un tema que Piero escribió allá por 1969 (“Como somos”, ganador del IV Festival Buenos Aires de la canción, interpretación de Fedra y Maximiliano), “todos tenemos parientes… todos por algo lloramos...”.

No corresponde, ni jamás lo haría, a este humilde escriba faltarle el respeto a la verdad, pero nos hemos impuesto combatir la realidad con mensajes positivos, reideros y anecdóticos de nuestra vida cotidiana. No estamos en búsqueda de la pureza literaria o el bronce en el papel, sólo llevar un mensaje de optimismo, de esperanza, de ganas de seguir viviendo pese a todo.

Pronto, muy pronto, el sol del alma volverá a salir y aunque todos sabemos (aunque nos duela) que el mundo no será el mismo, ¿por qué no pensar que puede ser mejor?

Animo, queridos y apreciados lectores, tengamos fe; pronto veremos el 31 en el cielo, sin importar pareceres, credos o religiones. Que la vida siga adelante. EDP