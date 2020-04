Silvio Fontanini, el próximo presidente de Atlético, sobre el presente y futuro inmediato del club de barrio Alberdi Deportes 18 de abril de 2020 Por Martin Ferrero La Asamblea del 27 de abril fue postergada debido a la extensión de la cuarentena social, preventiva y obligatoria y es por esto que Unidad Celeste deberá esperar para entrar en funciones. Su llegada a la presidencia. El fútbol Profesional y amateur. Lo económico. Las otras disciplinas. Algunos de los temas charlados con Fontanini.

FOTO WEB FAMILIA FONTANINI. / Silvio junto a su esposa Maricel y sus hijos, Franco, María Celeste, Florencia y Pablo. FOTO PRENSA ATLÉTICO ASAMBLEA POSTERGADA. / El cambio de autoridades en Atlético, que estaba programado para el 27 próximo, esperará. FOTO WEB SILVIO FONTANINI. / “De toda crisis hay que salir fortalecido”. El próximo presidente albiceleste fue optimista.

Sin dudas que este 2020 es un año de cambios. En Atlético de Rafaela también. El club de barrio Alberdi tiene que renovar autoridades y ya definida, y oficializada, la próxima Comisión Directiva, solo resta poder llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria, postergada (sin fecha) por la extensión del confinamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país hasta el 26 del corriente debido a la pandemia de coronavirus.

Mientras tanto, los actuales directivos seguirán cumpliendo sus cargos. Para reemplazar a Eduardo Gays en la presidencia el elegido fue Silvio Fontanini, que junto a ‘Unidad Celeste’, lista conformada desde el consenso para evitar así que el club, por segunda vez en su historia, tenga que ir a elecciones como en 2012.

“Nunca imaginé que podía ser presidente de Atlético”, le confesó a LA OPINION Fontanini (54 años), y agregó: “Soy hincha desde chiquito, dirigente desde hace algunos años pero esto, que va a pasar aún no sabemos cuándo (risas) nunca lo imaginé”.



-¿Cómo surge la posibilidad de la presidencia?

-Esto surge este año, cuando veníamos hablando qué se iba a hacer, cómo íbamos a continuar y en un momento desde la comisión me hicieron el ofrecimiento. Todavía no les pregunté si creen que estoy preparado o no, pero para mí fue algo totalmente sorpresivo con lo cual para un hincha de Atlético, además de la sorpresa la conmoción que significó. Volví a casa y desperté a mi señora para contarle, no lo podía creer. Pasa la conmoción y te agarra el honor y el orgullo, pasa eso y empieza a aparecer la responsabilidad de lo que significa tamaña tarea.



-¿Por qué elecciones no? ¿Aquel acto eleccionario del 2012 nunca más?

-Yo intervine en aquella elección, era candidato en la lista que perdió aquella elección. Soy abogado, hombre de derecho, las elecciones me parecen absolutamente democráticas y son excelentes los procesos eleccionarios, olvidémonos de aquella ya pasó, en este momento yo pensaba que la situación del país en general, la situación del club en particular, y ni que hablar con esta pandemia que por aquel entonces todavía no estaba, me parecía que no era momento. Además, conociendo a los integrantes de la otra lista, de hecho con Diego (Kurganoff) tenemos una relación profesional, no tenemos pensamientos antagónicos ni mucho menos. La idea fue, y casi una condición, de agotar todas las posibilidades para no ir a elecciones, la comisión apoyó y empecé a hablar con Diego y rápidamente avanzamos en esto que se dio que es la lista de unidad.



-Es un momento muy complejo, en todos los sentidos. ¿Cómo ven la parte económica para los próximos meses?

-Más que el mañana es hoy, el día a día. En este momento el 90% del tiempo que le dedicamos todos al club, uno aún sin haber asumido pero formando parte del actual proceso, tiene que ver con la parte económica porque los ingresos, si bien AFA está pagando, a los sponsors es muy difícil exigirles cuando todo el mundo sufre esta situación, la cuota societaria se reciente y los ingresos también, los gastos siguen estando. Atlético, dejando de lado el fútbol profesional, tiene 60 sueldos, más todos los gastos de funcionamiento. Es problemático.



-No es muy alentador lo que viene…

-El futuro, creo que lo que fue no existe más, acá habrá que barajar y dar de nuevo pero con cambios tremendos. Atlético siempre vivió de vender, y en los últimos tiempos en el mercado internacional. El mundo también va a cambiar y si cambia el mercado mundial va a cambiar el argentino por lo cual las ventas de jugadores se van a ver resentidas, la economía del mundo va a estar resentida. Va a ser muy muy duro, hay que pasar esto en lo inmediato y después planificar algo totalmente distinto a lo que se venía planificando.



-La crisis que genera la pandemia afecta a todo el mundo, pero hoy más que nunca el club necesita de sus socios.

-Sin dudas. Hoy realmente el club necesita que el socio apoye, tenemos una estructura de gente que trabaja todo el año más allá del deporte profesional y a esa gente la tenemos que acompañar, les tenemos que pagar los sueldos y tratar de que estén bien. Los socios tienen que apoyar más que nunca en este momento.

Siempre se habla de la función social de los clubes, nosotros la tenemos que seguir cumpliendo porque tenemos que seguir pagando los sueldos a pesar que nuestra actividad esta frenada, no tenemos forma de pagarlos sin los ingresos, y los ingresos son las cuotas sociales.



-Una vez que se pueda reanudar, ¿se viene el fútbol sin público en las canchas?

-Es lo que se dice. Habrá que esperar que sucede. Hay clubes que en concurrencia tienen más recaudación, nosotros tenemos menos concurrencia, pero es un ingreso, hoy está en cero y como hablábamos antes los sueldos hay que cubrirlos. Cada uno tiene que saber que hay prioridades, a nivel nacional la prioridad de los clubes no es la número 1 pero la dificultades las tenemos, las obligaciones se deben cumplir. Es delicado el tema, se va a salir, de todas las crisis hay que salir fortalecido.



-Atlético no es sólo fútbol. ¿Cuál es la idea con respecto al resto de las disciplinas que tiene el club?

-La idea nuestra es potenciar las distintas disciplinas, lo veníamos pensando antes y como decía, habrá que barajar y dar de nuevo. La idea es potenciar. En el 2001 le pedimos a cada subcomisión que se haga autosustentable por el problema económico que hubo en ese momento, eso, en muchos aspectos no se cambió más y llevó a cierta dispersión en algunas actividades, cada uno se sintió un poquito abandonado y eso lo tenemos que cambiar. Lamentablemente no pudimos sentarnos a hablar con nadie, pero tenemos que hacerlo para ver como potenciar, será en una situación de escasez sin ninguna duda. Hay que ser optimistas y pensar que de las difíciles también se sale.



-El descenso de 2017 también repercutió en lo que son las Inferiores. ¿Cuál es la idea que tienen al respecto de las formativas?

-El descenso es dramático, en el sentido económico, ni hablemos en lo pasional, y en las inferiores; pasas de jugar con la elite a jugar con equipos de la misma categoría o de categoría inferior. No es lo mismo para un chico ir a un club con la ilusión y las ganas de jugar con los más grandes que competir con otros clubes. Con el agravante que la estructura no desciende, viajas a Buenos Aires y el colectivo gasta el mismo gasoil en la A o en la B, necesitas una mínima cantidad de técnicos, médicos, paramédicos; desciendes de categoría, los contrincantes son otros, los ingresos son menores pero no la estructura, es difícil. Pero Atlético no tiene salida, la opción es reforzar las inferiores, no hay otra, nuestro esquema de club, sin inferiores no es viable, no dependemos de subsidios políticos, de ningún regalo de nadie, de ningún dirigente que venga con billetera gorda y la vacíe en el club porque nunca pasó, dependemos de las inferiores, tenemos que apostar cada vez más a las inferiores.



-¿Se mantendrá la idea de no presentar Reserva en la Primera Nacional?

-Rafaela tiene una reserva que es excepcional y es el torneo de Liga Rafaelina de Fútbol. Si comparamos la reserva del Nacional B, no quiero ser despectivo, pero no hay muchos cambios. Salimos campeones de reserva, pero la competencia de liga no es mucho menos que la reserva del Nacional B, nuestra Reserva es la Liga; si bien nos encantaría salir campeón de la liga todos los años nuestro principal objetivo es foguear chicos, si vienen los resultados positivos bárbaro, mejor, pero estamos tranquilos en ese aspecto porque liga suma más que reserva de Nacional B.



-¿Walter Otta está en el proyecto de Unidad Celeste?

-Walter tiene contrato hasta la finalización de este campeonato, es un excelente profesional, una gran persona y que se ha adaptado a Rafaela muy bien. Estábamos en el medio de un baile que todavía no teníamos los resultados deseados pero sin lugar a dudas que personalmente me encantaría que sigan, todo el cuerpo técnico, no es fácil encontrar personas con esa humildad, esa dedicación al trabajo, compenetradas con el club. Es un técnico ideal para Atlético.



-Hay contratos que se terminan en julio. ¿Han hablado algo al respecto?

-Salvo algunos jugadores del club la mayoría terminan ahora en julio. Se da la disyuntiva de FIFA que establece la posibilidad de continuar si siguen los campeonatos, dependerá de cada liga, acá no se sabe nada, no sabemos cuándo abrirán las fábricas, sería aventurado que alguien diga cuándo se va a jugar al fútbol, hay prioridades, existe esa posibilidad de extender los contratos. Esto es novedoso para todos, es algo que nunca se dio, habrá que ir armando las cosas en el camino.



-¿Ya definieron la Subcomisión de Fútbol profesional?

-Todavía no está cerrado pero Ricardo Castro va a estar presidiéndola, es el líder natural del fútbol. La idea es que se sume gente de inferiores para que se de esa integridad entre primera e inferiores. Hay gente que quiere trabajar en ese aspecto así que no va a ser ningún problema.



-Si le digo Carlos Eguiazu.

-Tengo una relación personal, más allá de la relación del club. Tiene todos mis respetos a su trabajo de tantos años, decidió, por un tema personal y de agotamiento obvio después de tanto tiempo, retirarse pero no tengo dudas que colaborará en todo, no lo veo cerrando la puerta y no colaborando más, y si lo hace, si cierra esa puerta iré a golpearle, sin dudas (risas).



-Muchos jugadores que surgieron en el club y pudieron crecer en su carrera, hoy grandes figuras, en varias ocasiones que son entrevistados manifiestan su deseo de algún día volver. ¿Usted, la comisión, tienen alguna debilidad?

-Son tantos que quisiéramos que vuelvan. Diego (Kurganoff) dice que tiene debilidad por el Chelo, Marcelo Barovero, tiene la esperanza que algún día vuelva. Esperemos que así sea, es un ejemplo de deportista de súper elite y de hombría de bien, es un ejemplo para todos los chicos que pueden formarse en el fútbol y en nuestro club. Un poco el corazón con mi sobrino también (Fabricio Fontanini), pero nunca me metí en su carrera, no lo voy a hacer ahora; son muchos, se me viene a la cabeza Guille Sara, hay tanta gente que no te los podría nombrar a todos ahora.



-Se oficializa su presidencia, ¿cuál fue el mensaje o llamado que más lo sorprendió?

-La verdad que mucha gente me ha llamado para felicitarme y desearme lo mejor. Otros para consultarme si sabía en el lío que me metía (risas). Tal vez la felicitación más grande es la de mi mamá, mi padre era fanático del club, él falleció hace muchos años, y quizás la de ella fue la más sentida, la que más me llenó fue la de mi mamá que me dijo ‘que orgullo tendría tu papá’. Es el que más me llenó el alma, el pensamiento de mi madre, sin dudas.



-¿Cómo viene llevando la cuarentena?

-En lo personal bien, estoy en mi casa con mi mujer y con dos de mis cuatro hijos, los menores que viven con nosotros, trabajando, hoy con los medios que tenemos se puede hacer prácticamente todo de la misma manera, la diferencia es no poder concurrir a la oficina, a tribunales, veremos en que repercute todo eso. Ya tengo mi edad y tengo que tener mis cuidados, fui una vez al supermercado, trato de no salir y cuidarnos mucho. Es un sacrificio que no es tan grande si se puede hacer, teniendo cierta tranquilidad en casa, prefiero cuidarme y no correr los riesgos.