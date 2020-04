"La gente está muy asustada y tiene miedo de contagiarse" Locales 18 de abril de 2020 Redacción Por Así lo señaló la ex ministra de Salud de Santa Fe, la Dra. Andrea Uboldi, quien advirtió que este es un desafío para el sistema de salud, ya que muchos ciudadanos pueden atravesar otra patología que no sea coronavirus y no consultan a tiempo por miedo y después se producen complicaciones.

FOTO ARCHIVO ANDREA UBOLDI. "Las decisiones que se tomaron con respecto al cierre de fronteras y a la cuarentena con muchas restricciones han sido claves", dijo.

En un escenario en donde la pandemia por COVID-19 sigue acaparando la atención de todos, el gran desafío es seguir achatando la curva del virus a partir del cumplimiento del aislamiento social, que ya muestra algunos resultados alentadores para nuestro país.

Para muchos profesionales de la salud es fundamental brindar un mensaje claro hacia la población, para que el miedo a tener este virus, no impida que consulten a tiempo y puedan ser atendidos por otros tipos de enfermedades o patologías.

La ex ministra de salud provincial, Andrea Uboldi, se refirió a este aspecto y dijo que “la gente está muy asustada y tiene miedo de contagiarse y en este contexto el desafío es hacerle entender que si no se sienten bien en su casa, más allá de tener o no síntomas compatibles a coronavirus, pueden presentar dolor abdominal, vómitos que no ceden o han tenido un traumatismo deben consultar al efector, porque sino la posibilidad de agravar un cuadro es muy alta y ahí se interpela al sistema de salud; porque si tengo apendicitis y por temor no llamé a tiempo, voy a tener una cirugía de urgencia, puede requerir 24 horas de terapia intensiva y ahí voy a ocupar una cama que podría necesitar un paciente con COVID-19”, finalizó Uboldi.

Sobre las acciones llevadas adelante en el marco de la emergencia sanitaria, la infectóloga señaló que “las decisiones que se tomaron con respecto al cierre de fronteras y a la cuarentena con muchas restricciones han sido claves, observando lo que pasó en otros países, y el primer mensaje es que todas las medidas han ayudado muchísimo a la contención y a que los casos no se presentaran en un volumen que el sistema de salud se viera en dificultades. Creo que en este sentido todas las provincias y los gobernadores han acompañado las medidas tomadas por el Estado nacional, más allá de que son difíciles de implementar y de hacer comprender, pero el objetivo es preservar al sistema de salud y se está logrando”.

Acerca del escenario que se presentaba allá por 2009 con la pandemia de la gripe A y el actual escenario con la del COVID-19, Uboldi mencionó que “con la pandemia de H1N1 la principal dificultad que tuvimos era que ningún país había padecido la pandemia, por lo tanto la información que había era de no saber los perfiles de afectación y desconociendo que grupos tenían más riesgos de complicaciones que otro y en este momento con las evidencias que tenemos de muchos de los países afectados por el coronavirus, ya se pudo determinar los grupos de riesgo para poder cuidarlos. Lo segundo tiene que ver con la capacidad diagnóstica, en 2009 no había la posibilidad de hacer PCR en tiempo real, en ese momento estábamos con el Dr. Miguel Angel Capiello y pedíamos la descentralización del Malbrán para poder hacer los diagnósticos. En este momento ayuda toda la infraestructura de laboratorios que hay en el país y específicamente en Santa Fe y esto coopera mucho para optimizar los recursos e identificar quién es el positivo y hacer las acciones de aislamiento de los contactos estrechos. El tercer punto que diferencia una pandemia de otra es que allá por 2009 si había una terapéutica probada que era una droga, el oseltamivir, que sigue siendo de utilidad para los casos graves y también para aquellos que habían estado expuestos; había una profilaxis post exposición con la idea de disminuir los contagios, cosa que en estos momentos no existe”.

La infectóloga, quien hoy se sumó al colaborar junto a otros expertos al equipo provincial en medio de esta emergencia, precisó además que “hay una serie de pruebas para ver la preexposición y la post exposición del personal de salud, pero está todavía en etapa de investigación. Creo que la gran fortaleza de ahora es que nosotros enfrentamos una pandemia que va a ser muy difícil y en donde aún no se ha generado el mayor número de casos, con muchos reportes de expertos que nos van poniendo al día, como por ejemplo ahora que en Estados Unidos marcan que dentro del perfil de gravedad se encuentran los menores de 60 años pero con obesidad y esto no había sido reportado por China; con lo cual esto nos va a permitir ir cuidando al ciudadano de acuerdo a su edad y a sus factores de riesgo”.

La profesional explicó lo dinámico de este virus, en donde “al principio de la enfermedad se hablaba de la importancia de los antivirales y ahora se sabe que la primera semana existe una replicación viral importante y ahí son útiles los antivirales mientras que que la segunda semana se da una respuesta inflamatoria del propio cuerpo con lo cual ahí se requieren otros insumos, otros medicamentos, el plasma del convaleciente, donde se está haciendo un protocolo internacional como para poder validar esto y poder extraer sangre de las personas que ya han contraído coronavirus, para ver los anticuerpos que tiene y poder obtener ese plasma que ayude a los pacientes más graves. En un momento los corticoides no se recomendaban y ahora en la fase de complicaciones respiratorias severas pareciera que pueden servir”.

La Dra. Uboldi resaltó todo el tiempo ganado por las medidas tomadas de manera oportuna, y precisó que “nos hacen llegar a enfrentar la pandemia con mucho más conocimiento y mucha más preparación; sin embargo lo contrario que tiene esta situación y este postergar la aparición de casos, es contener al ciudadano dentro de su casa, donde comienzan a aparecer las dificultades para sostener el distanciamiento social que es clave”.