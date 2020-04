Carta de lectores Carta de Lectores 18 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Sr. Director:



En este momento de tribulación, que nos toca vivir a todos los habitantes del mundo, que nos atemoriza, nos invade de preguntas, ansiedad, y de incertidumbre; deseo compartir con ustedes mis lectoras y lectores, los mensajes de la Santísima Virgen María, como así también una religiosa nos hace saber su mensaje. Lo que les voy a contar es textual de la hermana cuyo nombre no lo sé. “Hoy queridos les voy a leer un mensaje sobre nuestro futuro que nos ha dado la Virgen un 25 de julio de 2019, entonces la Virgen, no sé porqué desde hace un tiempo ha estado hablando de las profecías y esto no había sucedido antes con esta fuerza, la Virgen nos dice: "Queridos hijos, Mi llamado para ustedes es la oración, que la oración sea para ustedes alegría y una corona que los une a Dios. Escuchen bien , hijitos, vendrán las pruebas y ustedes no estarán fuertes, y el pecado reinará, tres profecías muy particulares; pero si son Míos vencerán, porque su refugio será el corazón de Mi hijo Jesús . Este mensaje es importantísimo; porque nos da una visión del futuro próximo. “Vendrán las pruebas” Ya estamos en las pruebas. Señora mía: ¿Cuáles serán las pruebas del futuro, que ya hay tanto sufrimiento en el mundo?. La Virgen nos predice el futuro: “Vendrán las pruebas y ustedes no serán fuertes”.

Ella nos ha repetido tantos años cómo ser fuertes, con los sacramentos, con la oración, con el ayuno; Ella nos ha explicado cómo seguir el camino de la santidad hacia el cielo junto a Ella. En vez de esto: ¿Qué hemos hecho? .Hemos utilizado el bienestar material, el poder humano, el placer, la comida, el haber, el tener, el poseer y por tanto hemos olvidado que tenemos un alma, una eternidad que espera las almas, y que el cuerpo que se ha convertido en algo tan importante, que la ropa, la sexualidad, la belleza, desaparecerá debajo de la tierra. La hermana continúa diciendo; Recuerdo esta frase: “Hoy en la tierra, mañana bajo tierra. “No serán fuertes y el pecado reinará. Que el pecado reine no es culpa de Dios, es nuestra culpa porque hemos dejado que el pecado entre en nosotros, atrapándonos en nuestras propias trampas, y así el pecado sea parte de nuestras vidas. Satanás nos dice con una voz sutil, malvada”. Todo está bien , sigue con tus cosas, el pecado es humano". El pecado no es humano, es satánico, porque Jesús que es el más humano de los hombres, nunca peco. Si somos consagrados a la Virgen, si pertenecemos a la Virgen, Ella nos pertenecerá a nosotros también. “Si son Míos, vencerán”; esta es la buena noticia. "Vuestro refugio es el Corazón de Mi Hijo Jesús, que es vuestra seguridad".

Recordemos la profecía de Fátima: “Al final mi Corazón Inmaculado triunfará”. Si se trata de un triunfo: "¿Qué hay antes de un triunfo?”. Sabemos que estamos en una guerra, porque como nunca antes lo dijo la Virgen, Satanás es fuerte, quiere destruir todo; las familias, el planeta donde vivimos, la poca paz, los sacerdotes, la naturaleza, la iglesia.

Satanás, está trabajando mucho, quiere destruir todo; todo se derrumba. Podemos decir que con tantos pecados, el hombre atrae a la muerte en la tierra.“ Dios prepara para el mundo, un nuevo Pentecostés, de amor nuevo, que vendrá a todos los hombres y mujeres sea cual fuere su religión, su cultura, su lengua, su país y todos podrán ver sus almas como Dios las ve. Esto es algo extraordinario, jamás visto en el mundo. Bienaventurados aquellos que estén en la gracia de Dios, porque tendrán una felicidad muy profunda de ser uno con Dios; de estar en el amor de Dios. Santa Catalina de Siena, decía” Si viéramos un alma que está en gracia de Dios, veríamos algo realmente hermoso.” Pero aquellos que estén en pecado, particularmente pecados graves; los que no cumplen con los mandamientos de Dios, tendrán un sufrimiento, tipo tortura del purgatorio, una tortura terrible porque verán claramente a sus pecados y sus consecuencias. Gracias a Dios que en ese momento, habrá siempre la posibilidad de pedir perdón a Dios, y reconciliarse con Dios . Por tanto, este derramamiento del Espíritu Santo, sobre todos, hombres y mujeres, será un Pentecostés nuevo de amor y se llamara iluminación de las conciencias y esto nos llevara a tiempos nuevos como lo dice la Virgen en su mensaje del mes de junio, cuando Satanás será atado, derrotado, estará bajo tierra por lo tanto reinara la luz de Dios. Como nos dice la Virgen, “Vendrán las pruebas”. Ya están las pruebas; tal vez algún día, el agua envenenada ,el aire contaminado, no habrá medicinas, ya no habrá aire puro, comida…pero” si son Míos”, nos dice la Virgen, “ tendrán su refugio en Mi y en el Corazón de Mi Hijo Jesús``. El Señor podrá nutrirnos y sanarnos de otro modo. Los que están verdaderamente consagrados a Jesús y a María, tendrán su refugio . Habrá mártires, ellos serán llevados al cielo.

Los que están en la tierra, serán los encargados de evangelizar a todas las personas que no conocen el amor de Dios. El corazón de Jesús ha sido perforado por la lanza que nosotros hemos clavado al autor de la vida, pero en el lugar de esa herida ha salido sangre, agua , misericordia, luz, gloria, alegría y sobre todo la salvación. Cuando nos vamos a confesar, la sangre de Jesús pasa para limpiarnos de los pecados que hemos cometido, cuando comulgamos tomamos el corazón de Jesús; todos los sacramentos vienen de Su Corazón. Cuando tenemos a Jesús, tenemos todo, nos ha dicho la Virgen. “ Estamos ocupadísimos en las cosas del mundo”; el celular, internet, las cosas electrónicas que nos devoran el tiempo. Para esto, hay tiempo, pero para Dios no. Estamos desviados y la Virgen desea regresarnos, por tanto convertirse, la conversión es un regreso: “Han escogido, el camino equivocado, vendrán las pruebas, les ruego queridos hijos a regresar a la oración, hasta que la oración se convierta en vida para ustedes”. Por tanto se acabo la muerte. En la oración estamos unidos al Corazón de Jesús, donde lo hay todo, el creador de todo, de los frutos del pan, de los animales, del agua… Debemos dar; mientras más damos, más recibimos. Viene el tiempo en que los que estén unidos a Dios y a la Virgen, tendrán que evangelizar. Entonces no olvidemos el “pero” :”Pero si son Míos, vencerán”.

Queridos hijos quiero reunirlos a todos ustedes bajo mi manto materno, para que estén protegidos de todos los ataques satánicos” .¿Que significa el Manto de la Virgen?. Cuando la Virgen tuvo la visita del Ángel Gabriel el día de la Anunciación ; le dijo:”El Espíritu Santo vendrá sobre Ti y el poder del Altísimo Te cubrirá con Su Sombra”. La Virgen está cubierta del poder del Altísimo, por tanto del poder de Dios. Satanás, nunca pudo penetrar en este Manto; por ello Ella nos dice “Vengan debajo se mi Manto”. De ese modo estarán protegidos de Satanás”. Pero ¿ Cómo entrar?. Simplemente escuchando los mensajes, vivirlos, estarán con Ella de la mano. Si tomamos la Mano de la Virgen apretándola como un niño a su madre ; cuando lleguemos a la última estación, a la frontera de la eternidad, a la puerta del cielo ; Ella dirá a Jesús: “ Hijo Mío, somos dos”. La Virgen, es una Mamá de ternura de amor, amorosa, dulce , que nos dice : “SI ERES MIO: VENCERÁS”. AMEN.



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela