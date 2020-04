Se sumaron 3 nuevos casos y el total es de 212

Mientras la Coordinación Epidemiológica de la Región de Salud 2 de la Provincia comunicó este jueves que no se registraron nuevos casos de COVID-19 en nuestra ciudad (el total sigue siendo de 20 hasta el momento), el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó anoche que a la fecha han sido confirmados 3 casos nuevos de coronavirus con residencia en el territorio provincial. Los nuevos infectados son de Villa Constitución (uno) y los otro dos de Rosario, siendo el total de casos desde el comienzo de la pandemia de 212.

De esos casos, 206 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza).

Cabe consignar que hasta el momento se registraron un total de dos fallecidos en la provincia (uno en Rosario y el restante de Rafaela), en tanto que dos pacientes continúan en cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica. El resto presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. Un total de 31 pacientes confirmados presentan alta (9 definitivas y 22 transitorias). Por último, en la provincia se registraron 2650 notificaciones de las cuales 2288 fueron descartados y 150 continúan en estudio.

En cuanto al resto del país, ayer fueron confirmados 98 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.669 positivos en el territorio nacional. Del total de esos casos, 845 (31,8%) son importados, 951 (35,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 448 (16,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. No obstante, la mala noticia tiene que ver con que se registraron 7 nuevas muertes, todos hombres: tres de ellos de 54, 79 y 92 años, residentes en la Provincia de Buenos Aires, uno de 85 años residente en la provincia de Mendoza; otros dos, de 86 y 95 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y otro de 69 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 122.



ACLARACIONES SOBRE

EL USO DE BARBIJOS

En relación con informaciones circulantes sobre el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, durante la realización de actividades o circulación autorizadas en virtud de las excepciones a las disposiciones legales vigentes de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", que fuera dispuesto por el Decreto 347 del día miércoles último, el gobierno de la provincia precisó los alcances. Mediante Decreto 348 de este jueves, el gobernador Perotti precisó la fecha de entrada en vigencia de la obligación impuesta, corresponde establecerla y en consecuencia se deja sentado que la obligatoriedad comenzará a regir a la cero (0) horas del día 17 de abril de 2020.

Al mismo tiempo, y según lo señala el nuevo decreto, resulta necesario tener en cuenta las disposiciones de la Ley Nº 13774 que aprobara el Código de Convivencia, disponiendo al mismo tiempo que conservarán vigencia las contravenciones especiales establecidas en el Libro III de la Ley Nº 10703, que en su momento aprobara el Código de Faltas de la Provincia. Tal como señala el Decreto 348, entre esas contravenciones se encuentra, en su Título I, el Incumplimiento de los Mandatos Legales, infracción que se configura cuando alguien “...por imprudencia, negligencia o impericia no observare una disposición, legalmente tomada por la autoridad por razón de justicia, de seguridad o de higiene...”; como lo es el caso del uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en los ámbitos y circunstancias que dispuso el Decreto 347.

Finalmente, el Decreto 348 establece el procedimiento a seguirse por la autoridad policial cuando se le denuncie o verifique por sí el incumplimiento de las citadas disposiciones. Según la norma, en eso casos corresponderá proceder conforme lo establecido por el Artículo 47° del Libro II – Título IV de la Ley Nº 10703, sustituido por la Ley N° 13774, y concordantes; es decir dar comunicación de inmediato de la infracción al Fiscal, o de corresponder, al Juez Comunitario de Pequeñas Causas competente en materia de faltas; sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para evitar la prosecución de la conducta contravencional.