Wolkowyski dijo que "la pasó muy mal" Deportes 17 de abril de 2020 Redacción Por El ex basquetbolista, que vive en España, contrajo el coronavirus pero ya se recuperó

FOTO ARCHIVO PUDO SUPERARLO./ El chaqueño estuvo internado.

BUENOS AIRES, 17 (NA) - El ex basquetbolista Rubén Wolkowyski aseguró que "es la primera vez" en su vida que tuvo miedo tras contar que contrajo coronavirus mientras que dijo que la pasó "muy mal" durante las primeras etapas de la enfermedad que luego derivó en una neumonía y que "la gente tiene que tomar conciencia de que este virus es muy destructivo y puede ser mortal". "Empecé con tos y tuve fiebre a las 24 horas. Es un dolor por dentro desesperante, continuo, Hay algo que parece que te destruye. La fiebre no baja. Yo soy una persona grande, mido 2.08 metros, pero me dejó mal", aseveró.

Wolkowyski, quien formó parte de la Generación Dorada que se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, vive hace un año y medio en España junto con su familia y comentó que "el malestar es muy diferente". "Al segundo día perdés el olfato y el sabor de la comida, de todo. El dolor del cuerpo es tan fuerte que te deja de cama, la fiebre no te baja y la tos es tirando a seca", dijo, tras lo cual expresó: "Pasaron ocho días en los que tuve una mejoría de la fiebre, al noveno me levantó a casi 40 grados de nuevo y el médico me dijo que el virus me hizo una neumonía".

En diálogo con Radio Mitre, el ex basquetbolista indicó: "Tuve mucho miedo. Fue la primera vez en mi vida que sentí algo así, la incertidumbre es terrible. Cuando entré al hospital no sabía si iba a ser la última vez que veía a mi familia, fue horrible". "Los especialistas dicen que después de que se te van los síntomas, tu cuerpo formó el anticuerpo y ya no es necesario hacer el test, pero yo lo voy a hacer para quedarme tranquilo y saber que no contagio más", señaló el ex jugador que se encuentra en cuarentena por 14 días más.

Luego manifestó: "La gente tiene que tomar conciencia de que este virus es muy destructivo y puede ser mortal y no es que ataca solamente a los mayores. Los ataca porque quizás las defensas no son tan fuertes o la persona no es tan inmune al ataque de un virus así. Ataca a chicos, acá en Europa hay chicos que fallecieron, jóvenes".

Wolkowyski contó además: "Casi todos los días hablé con Manu (Ginóbili), y el apoyo del grupo se los voy a agradecer toda la vida, como si le hubiera pasado a otro chico, todos lo hubiéramos estado apoyando. Tenemos un grupo de 12, que estamos en contacto permanente".