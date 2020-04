"El próximo gran objetivo son los Juegos" Deportes 17 de abril de 2020 Redacción Por El jugador rafaelino, que milita actualmente en Gimnasia de Comodoro Rivadavia y en esa ciudad está realizando la cuarentena, habló de su ilusión de estar en Tokio como lo hizo en Río en 2016. Además se refirió a la buena temporada en la Liga Nacional, ahora interrumpida.

Ver galería 1 / 2 - FOTO CRONICA BUENOS NUMEROS./ Acuña se consolidó como una de las piezas importantes de Gimnasia, tercero en las posiciones cuando se frenó la competencia. MOMENTO ESPERADO./ Acuña en uno de los partidos ante Venezuela de este año.

En la Liga Nacional de Básquetbol la incertidumbre sobre la continuidad de la competencia no es muy diferente a otros deportes. Pero de acuerdo a sus máximas autoridades, la intención es terminar la temporada cuando la pandemia del coronavirus esté controlada o superada. Uno de los que espera por una definición, cuarentena de por medio, es el rafaelino Roberto Acuña.

El pívot sigue en Comodoro Rivadavia, donde ha tenido una buena participación con Gimnasia, que es uno de los grandes animadores de la temporada 2019/20. Y en este contexto, el rendimiento personal del Toro ha sido destacado, con buenas estadísticas que le valieron el retorno a la selección argentina en la ventana internacional con Venezuela.

En diálogo con ADN y LA OPINION, nos expuso el panorama desde la provincia de Chubut, una de las menos afectadas por la emergencia sanitaria, ya que recién esta semana se dio el primer caso positivo del Covid 19.

"Tratando de llevar de a poco la cuarentena. Me toco hacerla acá en Comodoro Rivadavia, estamos todos los jugadores cada uno en su departamento, viendo un poco de tele, haciendo un poco de de gimnasio y pesas en casa. Es lo que tocó hacer, me traje unas pesas del club unos días antes de que se decrete el aislamiento. El profe me va pasando planes por whatsapp y nosotros los ponemos en práctica, cada uno lo hace a conciencia y es para tratar de no volver tan duro cuando sea el momento. Pero esto sin dudas va a afectar a la parte aeróbica", expresó en su introducción el jugador surgido de Atlético Rafaela.

Sobre el acatamiento en aquella provincia patagónica, Acuña mencionó que "la gente cumple a rajatabla la cuarentena. A las 9 de la noche sale a aplaudir por la ventana, es muy emocionante, está muy bueno, la gente es consciente y está haciendo todo como se debe. Inclusive, nosotros en Gimnasia dejamos de entrenar dos días antes que salga la cuarentena obligatoria".

En el repaso de porqué afrontó a mediados del año pasado la decisión de dejar Santiago del Estero para llegar hasta la Patagonia, manifestó que "decidí alejarme de Quimsa porque sabía el entrenador que me iba a dirigir, y a Sebastián Gonzalez le gusta jugar mas con los americanos. Apareció Gimnasia, club que hace las cosas bien hace varios años y es protagonista de la Liga Nacional, me hablaron dirigentes y técnicos, y llegamos a un acuerdo. Martín Villagrán, su entrenador, me quería como titular y eso es importante, la verdad que fue algo por lo que decidí venir. Es cierto que uno está alejado de las ciudades cercanas a los afectos (Rafaela y San Francisco), de la familia, pero es mi trabajo, y uno quiere seguir mejorando. Estoy muy contento de estar acá, con un grupo de personas que trabajan muy bien ya sea cuerpo técnico, compañeros y dirigentes. Se nota eso".

Apuntando un poco al futuro, que con esta situación en el presente por la emergencia sanitaria parece un poco incierto para cualquier persona, Roberto afirmó que "vamos a ver lo que pasa si se continúa la Liga, después si renuevo o no, tengo metas mas grandes como ir a jugar afuera del país. Veníamos haciendo las cosas muy bien hasta que apareció la cuarentena, uno quiere seguir mejorando y Gimnasia fue una de esas opciones".

Un dato saliente, sobre todo para la economía del deporte argentino a la cual el básquet no es ajeno, que mencionó el Toro es que "el Club está muy bien, esa fue una de las cosas que influyeron para que venga. Nos tienen muy cómodos, vivimos a cuatro cuadras del centro, a dos del club, estamos al día en los sueldos. Los dirigentes nos dicen que nos quedemos tranquilos que nos van a cumplir, a de poco, pero nos van a cumplir. Todos los 20-22 estamos cobrando siempre y eso es muy raro en la Liga Nacional, porque hay equipos que les cuesta bastante, y con esto de la cuarentena va a estar complicado. Inclusive en Quimsa hemos estado atrasados dos o tres meses, y terminamos cobrando al borde del libre deuda".



CON LA CELESTE Y BLANCA

En febrero se dio el esperado retorno para Acuña, en el proceso que apuntaba a Tokio 2020, aunque luego los Juegos pasaron para el año que viene.

Sobre esa gran posibilidad, manifestó que "me puse muy contento por la convocatoria, es algo por lo que venía trabajando y esperaba, porque era consciente tenía un buen rendimiento. No pude ir al Mundial el año pasado, que era algo que deseaba mucho, pero en este deporte lo bueno es que siempre tenés revancha, y ahora hay que pensar en tratar de ir a los Juegos Olímpicos que es el próximo gran objetivo. Además de ser citado, pude jugar varios minutos y ser protagonista, que era algo que esperaba, estar metido entre los goleadores del equipo, demostrar y demostrarme que uno puede estar ahí dando al máximo, siempre tratando de progresar día a día".

Este presente deportivo con buenas noticias sirvió de pie para apuntar un pequeño balance y lo que desea en materia de logros. "Me ha tocado conseguir bastantes cosas, hace cinco o seis años que juego la Liga Nacional. El sueño es salir campeón, la temporada pasada me tocó ganar el Súper 20 con Quimsa, y quiero ganar alguna medalla con la selección argentina. Es un gran objetivo tener la experiencia de jugar en Europa, estoy trabajando mucho para eso. Después, lo máximo sería llegar a la NBA pero sabemos que para eso es un camino duro, pero no hay nunca que bajar los brazos, que es lo que me trajo hasta acá. Lo que más me interesa con la selección ahora es estar en Tokio, y dar el máximo, siendo protagonista en el equipo obviamente".