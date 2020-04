Abril comienza a mostrar la profundización de la crisis laboral Locales 17 de abril de 2020 Redacción Por El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roberto Sukerman, se refirió al panorama que se avizora en el ámbito del empleo, en medio de la emergencia sanitaria que complejizó la situación económica y señaló que se está trabajando con Nación para contener el impacto y brindar herramientas a los diferentes sectores.

FOTO ARCHIVO ROBERTO SUKERMAN. El Ministro de Trabajo habló de los sectores castigados a raíz de la pandemia.

Mientras recorre la provincia para visualizar las capacitaciones que brindan las diferentes empresas en función de los protocolos vigentes, ante la pandemia del COVID-19, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roberto Sukerman, se refirió a la contención que están llevando a cabo desde su cartera, para los distintos sectores castigados ante la paralización de la actividad económica.

“Es muy importante más allá de que claramente la prioridad es cumplir con el aislamiento y el quedarse en casa, nosotros que tenemos obligaciones públicas, poder estar al servicio de la población y estar recorriendo la provincia para que también se cumpla la normativa que se va generando en torno a la obligatoriedad de los protocolos en el ámbito laboral. Estamos en una etapa denominada de aislamiento administrado donde la idea es ir analizando en los distintos lugares, las distintas actividades y que justamente se pueda llevar adelante paulatinamente y gradualmente la apertura de diferentes sectores”, manifestó el funcionario.

Sukerman planteó el actual escenario señalando que “supimos desde siempre que esto no solamente iba a ser grave para la salud de la población sino que también iba a ser grave para la economía. Venimos midiendo el pulso de la actividad económica, de las actividades que no pueden funcionar y de las que sí pueden hacerlo pero que igualmente tienen un daño económico, porque más allá de que puedas estar en la lista de las excepciones o prestaciones consideradas esenciales no es que te va todo bien”.

El titular de la cartera laboral santafesina, dijo que en esta coyuntura difícil por la que se está atravesando, se reunieron con empresas, con las cámaras empresariales, gremios y trabajadores de manera permanente, ya sea de modo presencial o virtual, aceitando todos los dispositivos para estar en contacto.

“Como nunca pudimos agilizar los mecanismos tecnológicos y virtuales para poder reunirnos a través de videollamadas y esto ha dado muy buenos resultados a la hora de tener una comunicación fluída con los diferentes sectores, con intendentes y presidentes comunales y lo cierto es que creemos que lo que tiene que ver con el ámbito laboral, recién ahora empezamos a ver cómo se van a ir profundizando los conflictos porque los sueldos de marzo que se pagaron en abril, -en marzo hubo dos tercios de actividad económica- para algunos se les hizo difícil y a otros no tanto, pero a partir del sueldo de abril que se van a pagar en mayo las dificultades se van a agravar, sobre todo con la perspectiva que tienen algunos sectores de no poder volver a funcionar rápidamente”, indicó Sukerman.



SECTORES MAS

COMPLICADOS QUE OTROS

El Ministro de Trabajo fue frontal a la hora de analizar el escenario que se avecina para algunos sectores de la economía que seguirán paralizados por un largo tiempo. El funcionario precisó que “sabemos que hay sectores que van a poder ir funcionando como por ejemplo el comercio electrónico tal como lo mencionó el gobernador, con una nueva modalidad, ya sea vía Whatsapp o telefónica y que te lo puedan enviar a tu domicilio, eso es una forma de ir sosteniendo a estos sectores. Quizás otros sectores industriales o de la construcción van a ir reactivándose, pero todo lo que tenga que ver con la congregación de personas en determinados espacios, ya sea espectáculos artísticos, deportivos, gastronomía, turismo sabemos que va a llevar muchísimo tiempo y por supuesto que el Estado va a tener que tomar medidas concretas, justamente como lo planteó el Ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens”.