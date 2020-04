UOM: acuerdo por el 70% del sueldo Locales 17 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aceptó una rebaja salarial del 30% y en las próximas horas firmarán el convenio con los empresarios del sector. La medida fue tomada con el fin de evitar despidos masivos en medio de la crisis económica provocada por el coronavirus y la parálisis del sector. Como medida, aquellos empleados que no presten tareas debido a la medida de aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesta por el Gobierno nacional, cobrarán solo el 70% de su sueldo, según confirmó el secretario general del gremio, Antonio Caló. “La situación está difícil, como en todos los gremios, y muchas empresas no van a tener trabajo cuando se termine la cuarentena. Por eso estamos aceptando que les paguen 70% a los trabajadores hasta que los vuelvan a convocar”, indicó Caló a El Destape radio.

En tanto, aquellos empleados que sí deban seguir cumpliendo con sus tareas a pesar de las medidas de aislamiento, recibirán el 100% de su sueldo. Caló puso énfasis en que “no acordamos salarios a la baja, logramos que no haya despidos por 120 días y que cobren el 70%", algo que ayudará a gran parte de los trabajadores metalúrgicos desarrollan tareas en 22.000 Pymes a no perder sus puestos de trabajo por imposibilidad de pago de parte de los empleadores. "Cuando tengan ganancias les vamos a plantear que las repartan, ahora garantizamos los sueldos", indicó el dirigente.

Antonio Caló se encuentra en aislamiento en su domicilio luego de que el secretario la UOM, Abel Furlán, fuera internado en una clínica de la ciudad bonaerense de Campana y diera positivo en coronavirus. Según informó el dirigente, ya se le realizó un hisopado y está a la espera de los resultados.