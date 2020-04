“Estado presente y más mercado” Locales 17 de abril de 2020 Redacción Por El ex candidato a concejal por Cambiemos, Pablo Sona, compartió su visión acerca del delicado escenario que se presenta en el país a partir de la emergencia sanitaria que paralizó a la economía y en donde parece que si se atiende a la salud se descuida al sector productivo que se está enfermando.

Pablo Sona fue el año pasado candidato a concejal, acompañando en su candidatura a intendente por Cambiemos a Mauricio Basso. Es Mgter. en Dirección de Negocios y Lic. en Administración y desarrolla su actividad profesional en una industria de nuestra ciudad.

En medio de un panorama global complejo, en donde la pandemia del COVID-19 expone las debilidades de un país frágil que a su entender sigue sin encontrar un rumbo acertado.

“En los últimos días se ha popularizado el hashtag “#MasEstadoMenosMercado, como manifestación política a través de la cual se expone al Estado como el único salvador… casi como dejando entrever que el mercado es algo completamente secundario y hasta prescindible en esta situación de crisis que nos toca atravesar. Clara visión de personajes políticos que desconocen cómo se genera riqueza y valor en una economía, aspectos necesarios para mantener el Estado de Bienestar que tanto se pregona en nuestro país”, comienza exponiendo Sona.

Sobre la realidad en nuestra ciudad, manifiesta que “la situación en la ciudad de Rafaela no es ajena a la frase Más Estado, Menos Mercado. Vemos cómo sistemáticamente ha ido creciendo el tamaño y el gasto del Estado, mientras la capacidad de generar riquezas se reduce año tras año. En números tomados del último Censo Industrial del año 2018, resulta evidente una desaceleración en la tasa de generación de nuevas empresas desde el año 2006 en adelante, al igual que la creación de nuevos puestos de trabajo. Para decirlo simple: Rafaela perdió la capacidad de generar empleo y esto no es nuevo, venimos viendo señales claras desde hace más de 10 años. Y a pesar de estas cifras, no vemos un gobierno municipal preocupado por el tema… ¿elección política tal vez?”, planteó.

Sona formula una dura crítica respecto a la administración local y señala que “es notable el aumento en la demanda de asistencialismo por parte de la población afectada ante la falta de oportunidades laborales, debiendo el Estado dar respuesta destinando mayor cantidad de recursos a la atención de este flagelo. Este punto no sólo lo vemos en la calle; también quedó reflejado dentro del presupuesto 2020 del Municipio, donde se incrementó en más del 100% la partida destinada a la Secretaría de Desarrollo Humano respecto al presupuesto del año anterior (y mucho antes de que en el mundo se empezara a hablar de Coronavirus). Menos desarrollo económico, más asistencialismo: la espiral descendente hacia la decadencia argentina tan funcional para la clase política”.

Y agrega: “hoy más que nunca, necesitamos cuidar todos los puestos de trabajo de nuestra ciudad, y eso se logra acompañando a todos aquellos que lo generan: la empresa, la despensa de la esquina, el comerciante, el monotributista, etc. Es necesario que nuestros políticos entiendan que Estado y Mercado no son posiciones antagónicas, todo lo contrario; se necesitan mutuamente para subsistir. Es momento de que el Estado nacional, provincial y municipal asuman su responsabilidad y generen soluciones para paliar esta crisis. Medidas concretas de implementación inmediata, y no sólo anuncios para la “tribuna partidaria” donde lo único que se discute es a quién seguir sacándole con nuevos impuestos. Nuestra ciudad no puede darse el lujo de perder un solo empleo más; y se nos está agotando el tiempo para actuar”, finalizó.