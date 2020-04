KTM 890 Duke R: cuanto más experto seas más la disfrutarás Automotores 17 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La crisis del coronavirus está obligando a los fabricantes a lanzar de forma virtual sus nuevos modelos y el mundo de la moto no es ajeno a ello. Después de conocer vía telemática la Ducati Streetfghiter V4 ahora es la austríaca KTM la que recurre a lo digital para la puesta en escena de otra super deportiva, la KTM 890 Duke R.

Parte de una base ya conocida y muy contrastada, la 790 Duke, y toma de ella los cánones estéticos -línea muy afilada, chasis pintado en color naranja... - que le dan una imagen espectacular. Luego, se ha trabajado a fondo sobre la parte mecánica para lograr una moto mucho más prestacional y deportiva, de las que no temen entrar a un circuito, pero que también admiten un uso a diario.

Así, se ha reducido peso (sólo en los frenos se han ganado 1,2 kilos y las llantas son ultraligeras), se ha montado un chasis más rígido y de respuesta más directa, rematando las mejoras a nivel de motor. Es un bloque de dos cilindros al que se ha subido de capacidad, ganando potencia pero también entrega a medio régimen. Y las mejoras en la inyección hacen que consuma menos. Resumiendo: los 121 CV de potencia tienen que mover un conjunto que sólo pesa 166 kilos.

En sintonía con este planteamiento, se ha variado también el manillar, ajustable en tres posiciones y que va colocado más bajo y plano, forzando una posición más al ataque y con un mayor control sobre la rueda delantera. De hecho, el asiento y estriberas están también colocados más altos y para el ocasional pasajero queda uno prácticamente testimonial y oculto bajo una tapa.

Como es habitual en un modelo de este nivel y precio (parte de los 12.499 euros), la electrónica cobra un gran protagonismo. Por ejemplo, el piloto dispone de control de tracción con sensor de curva (que también condiciona el trabajo del ABS), acelerador electrónico y cuatro modos de conducción que definen la entrega de potencia, la respuesta del acelerador o de los distintos controles: Rain (para firme deslizante), Street (normal) Sport (máxima potencia) y Track (para circuito). Este último permite desconectar los diferentes controles, incluso el que evita que la rueda delantera se levante (vamos, los caballitos).

Esta información y la convencional (velocidad, marcha insertada, revoluciones, etc.) lo controlamos a través de un cuadro de instrumentos 100% digital.

También cuenta con freno motor y embrague antirrebote, que evita que la rueda trasera patine. Por último, el cambio Quickshifter permite subir de marchas sin usar el embrague, pero como opción también permite reducir. Las suspensiones son WP Apex regulables en los dos ejes y los frenos, Brembo, con discos flotantes de 320 mm de diámetro.



La compañía austríaca de motocicletas KTM ha llegado a un acuerdo para adquirir el 60% de la marca especializada en trial y enduro Gas Gas, para integrarla en su cartera de marcas e impulsar sus ventas a nivel global, según publica el diario Expansión.

Torrot, controlada por Black Toro Capital (BTC), dispondrá del 40% restante en una sociedad conjunta de nueva creación, llamada Gas Gas Motorcycles.

Según publica el diario económico, la operación alivia la situación de la compañía española radicada en Cataluña al garantizar durante al menos tres años las actividades de Gas Gas en la planta de Salt (Gironès). En la fábrica se hacen las motos eléctricas de Torrot además de los modelos de Gas Gas. La compañía de enduro supone prácticamente la mitad de las 20.000 unidades que salen de la fábrica española.

Blac Toto Capital afirma que la empresa conjunta (joint venture) permitirá elevar la carga de trabajo en la factoría de Salt para que Gas Gas realice una expansión internacional. La titularidad de la planta seguirá en manos de los actuales propietarios. Torrot seguirá apostando por la moto eléctrica, cuyos modelos suministra a Muving, Skoda, las marcas alemanas Emi y Edi, la neoyorquina Revel o la austriaca Oamtc.

La integración en la multinacional KTM, con una facturación de 1.500 millones de euros al año y presente también en diferentes competiciones deportivas, permitirá a Gas Gas no sólo contar con financiación sino que se podrá beneficiar de sinergias y desarrollos de KTM. (Fuente: El Mundo Motor)