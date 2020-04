Jugar o no sin público Deportes 17 de abril de 2020 Redacción Por TENIS

BUENOS AIRES, 17 (NA) - El tenista Rafael Nadal señaló que "no apostaría por un Grand Slam sin público" mientras que su colega Novak Djokovic opinó que "no es una decisión fácil" jugar a puertas cerradas en medio de la pandemia por coronavirus. "No apostaría por un Grand Slam sin público. La Liga y la Champions se hacen en un país y en un mismo continente, y se podría terminar la temporada, pero el tenis es global, de país en país, semana tras semana", indicó Nadal.

El deportista español añadió: "Los desplazamientos y la organización conllevan a movilizar a mucha gente lo que conlleva a un nivel de riesgo, por eso debemos tener responsabilidad". Nadal dio su parecer en el programa especial de radio que emitieron la Cope y Onda Cero en favor de la campaña solidaria #NuestraMejorVictoria, montada por el propio tenista y Pau Gasol para recaudar fondos para la Cruz Roja.

"Hay que pensar en el bien general de nuestro deporte y confiar en que las cosas se solucionan, pero lo primero es superar la tragedia que estamos viviendo y luego ya veremos cómo retomamos todo", expresó.

Luego Nadal manifestó: "No he dicho que no quiera que se juegue tenis a puertas cerradas, he dicho que veo difícil que se retome, pero si se pudiera retomar a puerta cerrada, yo encantado". Por su parte, Djokovic opinó: "No es una decisión fácil la de jugar sin público. Lo que hay ahora supera nuestro deporte. Estoy en España y listo para jugar, pero será en los próximos meses".

Ambos tenistas estuvieron en contacto en los últimos días entre ellos y con el Consejo de Jugadores que preside Djokovic, quien luego dijo: "Esta última semana hemos estado hablando horas y horas en el Consejo y entre nosotros para que nuestro deporte salga adelante". "No podemos decidir nada, pero en nuestra posición, siendo de los 100 mejores del mundo, podemos pensar en la manera de ayudar a los jugadores y staff de la ATP para subsistir", aseveró el jugador serbio.