Comités de trabajo, experimental Deportes 17 de abril de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Termina de hablarle al país nuestro presidente, Alberto Fernández, con una suerte de aprobación entre gobernadores y las máximas autoridades políticas de la nación, aclarando no poder pagar la deuda a bonistas, inclinándose hacia el estado sanitario, lógico y, coherente en la primera sensación. Se percibe una ligera vista buena de los industriales, la realidad es que el mercado debe estar dando el mensaje mientras ustedes leen la nota. Es cierto que, no estábamos en una situación cómoda antes de la pandemia. Es real si la visión del mercado no ve con malos ojos esta decisión. Puede que los precios no se disparen. Por un lado, el FMI ayudara a entablar dialogo de plazo con los bonistas, una ínfima pero buena tendencia. Decisiones para tratar en la macro. En la micro, y sin trabajo no se puede soportar con entusiasmo una cuarentena. Sin casos particulares, cuando la persona que no le ingresa un solo centavo, no puede trabajar, y su sensación es que falta tiempo para la vuelta, la cabeza esta pendiente de como el gobierno los va a apoyar…, cuando el estado se hace presente y como. Volver a las actividades debe tener una forma, etapas, quien dice, algunos ensayos previos. Si la argentina esta unida entre funcionarios, y muchos buscan asesoramientos externos, o…, la simple mesa de quienes tengan potestad para hablar hace una positiva maniobra de entendimiento. Crear comités de trabajo es una moneda que deberíamos utilizar como primera divisa. Se han armado ciertas mesas de especialistas. Donde mas se ven, es en el sector médico, entre sus pares, directores hospitalarios e infectólogos. Seguramente en el área económica, el ministro Martín Guzmán tendrá sus dirigidos y, entablará diálogo con sus allegados. Imitando lo positivo, no sería absurdo crear comités de como volver, cuando lo decidan, por supuesto, la salida de la cuarentena y la nueva apertura al mercado. En esta variable, las personas empíricas serán grandes baluartes para el inicio del juego. Es preciso que cada sector de su parecer, y se conozcan las posibilidades para trabajar. De continuar el confinamiento después del día 26, significa que, esta cuarentena continuará. De ser así, se cierran infinidades de puertas hacia una prosperidad comercial. El 40 % de los alquileres no se abonaron. El desarrollo comercial para quien tiene espalda financiera colapsa con sentido hasta prudente y efecto y defecto de la crisis con nombre: covid-19. Progreso en este 2020 es imposible de cotejar. El sueldo de marzo, mal que mal, algo se cobró. En el sector de gimnasios están aislados desde mediados de mes, siendo este rubro como un quiosco donde a diario existen pagos. Esto significa que el presente es peor, no obstante, se debe tener conciencia social, aunque sea obligatoria. Dentro de estos escenarios también existen economías informales, existen familias, existen mismas situaciones, si quieren, en el mundo entero. Gastos fijos, prepagas, cable e internet, luz, agua, gas, tasa, impuestos, monotributo, seguro civil, área protegida, limpieza y…, ALQUILERES. ¿Puede nuestro país crear el laso efectivo entre el estado, su gobierno y los damnificados? ¿Sabe el gobierno cuanto está dispuesto a perder nuestro sector? Ecuanimidad. Ver con los ojos del propietario, ponerse en sus zapatos: cuanto deben esperar. Que se puede negociar. ¿Existe la posibilidad de condonar algún gasto mencionado? ¿El prorrateo puede tener asidero? ¿Puede el dueño de un gimnasio encontrar una herramienta bancaria con créditos a cero intereses como es la suerte de los vecinos chilenos?

Propuestas y trabajo mancomunado es la mejor opción. Comité de trabajo. Armarlos para cada realidad. Así se consigue entusiasmo de la gente. Así se nota compromiso de ambas partes. Así comienza a escribirse la nueva historia argentina.