La situación en el Departamento Locales 17 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En las últimas horas, el senador Alcides Calvo se reunió por videoconferencia con los intendentes y presidentes comunales de localidades más de 5.000 habitantes del Departamento Castellanos en el marco del trabajo del Comité de Emergencia departamental por la pandemia de coronavirus COVID-19. De la reunión de trabajo participaron los intendentes Luis Castellano (Rafaela), Gonzalo Toselli (Sunchales), Victoria Civalero (Frontera) junto a los presidentes comunales Mauro Gilabert (Humberto I), Amadeo Bazzoni (María Juana), Gonzalo Aira (San Vicente), la directora regional de Salud Eter Senn, el coordinador epidemiológico de la Región de Salud Dr. Roberto Vitaloni, la coordinadora del Área Metropolitana Gran Rafaela Jorgelina Basano y la Dra. Brenda Vimo.

En la reunión se unificaron criterios sobre el funcionamiento de los centros de aislamiento para casos leves que ya están establecidos en cada localidad, donde cumplirán la cuarentena los casos positivos que se detecten y no constituyan alto riesgo, si por razones socioeconómicas no pueden hacerlo en su domicilio. También se analizó la situación de la actividad económica en la región, y se avanzó en gestionar ante el Comité Provincial de Emergencia la liberación de actividades puntuales. Asimismo, el senador Calvo adelantó que en los próximos días se realizarán reuniones con los gobiernos locales de otras localidades para evaluar cada situación en particular y coordinar las acciones necesarias para garantizar la salud y bienestar de la población.