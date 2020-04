Atlético, cuando más necesita del aporte de sus socios

Sin dudas que es momento de dar pasos hacia adelante. De contribuir. La pandemia de coronavirus requiere de un esfuerzo conjunto. En nuestro país se viene dando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Una medida tomada por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del maldito Covid-19. Según los especialistas, ese es el modo ideal para combatir a este virus de rápida transmisión. Pero será necesario que todos continúen aportando su granito de arena para, ante una emergencia como esta, que el club tenga recursos para darle pelea a esta crisis que ya se percibe.Atlético de Rafaela no es ajeno a esta coyuntura. Y, por eso, el aporte que puedan efectuar sus socios en esta época de coronavirus es fundamental. Es momento que los hinchas sigan reafirmando su compromiso con la institución cremosa.Es así que desde el departamento de prensa del elenco de barrio Alberdi hicieron circular el método para poder abonar la cuota. El mismo es mediante un sistema on-line, a través de transferencia bancaria.“Paga tu cuota on-line” titula el flyer. Luego dice: “Aquellos socios que aún no realizaron el trámite de adhesión al débito automático, pueden realizar el pago desde sus domicilios. Esta es una alternativa mientras transitamos la cuarentena decretada por el Presidente de la Nación, sabiendo de la imposibilidad de poder realizar el cobro a domicilio o en la Sede Mutual”Y cierra. “Apelamos a su comprensión, ya que su aporte es fundamental para que continuemos sosteniendo este delicado momento”.BBVA – Banco Francés.507-206/4AMSyD Atlético de Rafaela0170507220000000020648Para reconfirmar que hiciste el pago, y poder identificarte enviar foto del comprobante a los contactos detallados: Vía Whatsapp: 03492-15651461 / e-mail: [email protected] En dicha búsqueda para facilitarles a los socios el pago, y no solo de la cuota societaria, desde el próximo lunes 20 de abril estará habilitada la Pyme Rural (Constitución 232). Aquellos que no cuenten con los medios necesarios como para hacerlo on-line podrán dirigirse a dicha sucursal, de 8 hs. a 13 hs. También podrán abonar otros impuestos y servicios.