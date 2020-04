589 Rafaelinos rompieron la cuarentena obligatoria Policiales 17 de abril de 2020 Redacción Por EN EL DEPARTAMENTO LA CIFRA SE ACERCA A 1.000 INFRACTORES

Un total de 44 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas en el Departamento Castellanos por incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en virtud a la Pandemia Covid-19. Tras tomar conocimiento, los fiscales de turno dispusieron se les inicie a los demorados causa por "desobediencia".

Por otra parte, si consideramos solamente a Rafaela la cantidad de aprehendidos en las últimas 24 horas fue de 33 personas, un número que sigue reflejando lo desaprensivo de aquellos vecinos que no entienden que la mejor vacuna conocida hasta ahora para frenar la pandemia Covid-19 es "quedarse en casa".

Actualizando los datos anteriores tenemos que ahora en el Departamento Castellanos son 955 los aprehendidos por violar la cuarentena contra la pandemia de coronavirus y si consideramos solamente a Rafaela, esto significa 589 legajos penales abiertos en la Fiscalía hasta la mañana de ayer.

Las cifras siguen subiendo y seguimos preguntándonos como rafaelinos y como vecinos cuánta es nuestra solidaridad en estos momentos ya que quien viola las normas no solamente pone en riesgo su salud y su vida sino también la de los demás rafaelinos que pueden llegar a tener algún contacto de cercanía con quien rompió la cuarentena y por su irresponsabilidad puede también el otro contagiarse de Covid-19.

Como repetimos hasta el cansancio, lo que “está en juego nada más ni nada menos que la vida misma”, propia y ajena ya que hasta el momento no hay vacuna ni cura conocida. Y quien rompe la cuarentena no le importa la vida. Tampoco la de los demás.



OTROS DOS DETENIDOS

EN LA TARDE DE AYER

En la tarde de ayer, la Policía de nuestra ciudad detuvo a dos sujetos que estaban incumpliendo la cuarentena, los cuales engrosarán el recuento oficialmente en el parte policial de hoy a la mañana.

Según adelantó LA OPINION edición digital, en la esquina de las calles Tucumán y Gabriel Maggi, agentes de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional V detuvieron a Luciano Ezequiel P., de 24 años y a Nicolás Antonio O., de 35 años este último domiciliado en la localidad de Lehmann.

El procedimiento se llevó a cabo en el contexto de hacer cumplir el aislamiento social y preventivo, detectándose que ambas personas estaban incumpliendo la cuarentena.

Los citados fueron llevados hasta la sede de la Seccional 1ª, por razones de jurisdicción.



CON PEDIDO

DE CAPTURA

Un individuo de 29 años resultó detenido en la ciudad de Rafaela.

En el día de ayer, efectivos de la Policía de Acción Táctica que se encontraban realizando un operativo de control vehicular en intersección de Bv. H. Yrigoyen y calle Oyoli procedieron a la identificación de un joven.

Luego de averiguaciones realizadas los uniformados constataron que el mismo tenía vigente un pedido de captura. Se procedió a la detención del mencionado siendo trasladado a sede policial para cumplimentar los trámites legales pertinentes.