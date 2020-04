Angelini: "la provincia debe tomar medidas urgentes" Locales 17 de abril de 2020 Redacción Por Así lo manifestó el diputado nacional luego de afirmar que presentó un proyecto para que se declare la emergencia sanitaria por dengue.

FOTO ARCHIVO FEDERICO ANGELINI. Presentó un proyecto para erradicar el dengue.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, presentó en el congreso un proyecto que pretende declarar la emergencia sanitaria por dengue en la provincias de Santa Fe. “Tenemos que atender de manera urgente la situación que se está viviendo respecto al dengue que ya tenemos más de 1500 infectados en todo el territorio provincial. Desde nuestro espacio lo venimos alertando desde hace semanas y la respuesta en todos los casos ha sido nula”, declaró.

En cuanto a la declaración de emergencia, el diputado nacional indicó que “es fundamental establecer un plan estratégico inmediato a fin de atender la problemática y profundizar las actividades de prevención en las zonas más afectadas. Los departamentos de General Obligado, Castellanos, San Cristóbal, Rosario y La Capital hoy son los que se encuentran en un estado más crítico”.

Según los datos del Ministerio de Salud de la Provincia, además de los casos ya confirmados, casi 200 casos más pueden resultar probables y otros se encuentran aún en análisis. En el departamento Obligado se encuentra el mayor número de casos con un total de 562, Castellanos cuenta con 411 infectados, el departamento Rosario son 333, continúa San Cristóbal con 97 y luego La Capital con 67 casos confirmados de dengue.

Por otra parte, Angelini se refirió a aquellos casos que ya han dado positivos de dengue y dijo que “el gobierno debe adoptar medidas urgentes que garanticen la atención inmediata y asegurar el acceso a las prestaciones médicas esenciales”.

“Debido a la existencia de cuatro serotipos del virus, quienes han contraído dengue no están exentos de volver a contagiarse, derivando la segunda vez en un cuadro mucho más complejo que puede terminar en el caso conocido como dengue hemorrágico y podía resultar mortal. Lamentablemente falta información y muchos santafesinos no saben que una vez curados pueden volver a contraer la enfermedad” continuó el legislador nacional.

Para finalizar, Angelini indicó que “si bien hoy no hay tratamiento específico del dengue, la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1 por ciento” y agregó: “es imprescindible que se intensifiquen las campañas de prevención y las acciones específicas en las zonas donde se han detectado mayor cantidad de casos”.

La declaración solicitada por el diputado de Juntos por el cambio se hace extensiva además a las provincias de Córdoba y Entre Ríos que padecen situaciones de similares características. Vale aclarar que en la Legislatura de la provincia de Santa Fe, la diputada Ximena Sola ha presentado un proyecto de similares características, cuyo objetivo es también la declaración de emergencia sanitaria por dengue.