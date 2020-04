Lavezzi: "a la selección no se va por dinero sino por la gloria" Deportes 17 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB LAVEZZI. / Estaba de vacaciones y la pandemia de COVID-19 lo agarró en Saint Barth, una isla del Caribe que pertenece a Francia.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ex futbolista Ezequiel Lavezzi aseguró que estar en la Selección argentina "es el orgullo más grande" que un jugador puede tener y dijo que al elenco nacional "no se va por el dinero sino por la gloria".

Lavezzi, quien anunció su retiro de la actividad profesional en diciembre de 2019, participó con la camiseta de la Selección argentina de un Mundial y en tres Copas América mientras que obtuvo la medalla de oro en Pekín 2008.

"Cada concentración me dejó algo diferente. Estar en la Selección es el orgullo más grande que un futbolista puede tener porque estas representando a tu país. Tuve un recorrido de casi 10 años y viví muchísimas cosas. Me quedé con todo eso. A la Selección no se va por dinero sino por la gloria. Está más allá de todo", señaló.

En una entrevista concedida al sitio oficial de la AFA reveló que lo que tiene de especial el conjunto de Argentina es que se tiene "la responsabilidad de representar a un país" a la vez que reconoció que en algunos momentos se hace difícil estar en la Selección debido a que los citados "no tienen casi nunca vacaciones", pero aclaró que disfrutó "muchísimo" del equipo.

"Los jugadores que van a la Selección no tienen casi nunca vacaciones. Recién cuando me fui a jugar a China empecé a vivir mi vida normal. Es un sacrificio pero así y todo, yo no veía la hora de reencontrarme con todos los chicos cada dos meses.

Siempre disfruté muchísimo de la Selección. Eso no lo puedo negar", expresó.

Al hablar del Mundial de Brasil dijo: "Fue una etapa hermosa, más allá de que no pudimos ganar la Copa, uno se queda con la experiencia de haber jugado en la Selección y de haber podido estar en una final del mundo. Cualquier futbolista sueña con estar ahí y no son muchos los que pudieron hacerlo y Y a mí eso me llena de orgullo, me siento un privilegiado".

Además contó una graciosa anécdota con Javier Mascherano:

"Una vez, después del entrenamiento, estábamos con Masche y me dijo: ´Pocho, estás gordo, te tenés que poner bien. Esto es un Mundial, es diferente a todo´. Yo le respondí que no pensaba que iba a jugar tanto pero me convenció y le termine diciendo: ´Bueno, listo. A partir de ahora voy a comer todo lo que vos me digas".

Ante la consulta acerca de si había cumplido con su palabra, Lavezzi reveló: "¡Sí! La verdad que fue muy gracioso porque todos los días iba al lado de él y le preguntaba qué podía comer. En los ratos libres también me iba al gimnasio con él y me terminé poniendo en buena forma. Digamos que me encarriló un poco".