Presionan para volver Deportes 17 de abril de 2020 Redacción Por Nueve clubes de Inglaterra quieren regresar a la actividad cuanto antes y terminar la temporada a tiempo.

La suspensión del fútbol debido a la pandemia del coronavirus está complicando las finanzas de varios clubes y en Inglaterra, que aún no acordaron la rebaja de salario de los futbolistas, las autoridades advierten que en algunas semanas habrá otro conflicto. La UEFA se niega a dar por terminada la temporada e impulsa un proyecto para que la pelota vuelva a girar de junio hasta agosto, proyecto que ocasionaría un grave inconveniente: los contratos.

La mayoría de los vínculos expiran a los 30 de junio, es decir, a final de temporada. Aquellos futbolistas cuyos acuerdos finalicen el 30 de junio de 2020 podrían marcharse libres de sus equipos y no seguir defendiendo sus camisetas durante el período de reanudación. Es por eso que la FIFA recomendó la extensión de estos contratos, pero en la Premier League lo ven difícil.

Durante todas estas semanas, los futbolistas se han enfrentado a los dirigentes por la rebaja de salarios que pretenden realizar en sus planteles. Es por eso que muchas estrellas se negarían a extender sus vínculos y optarían por abandonar la institución una vez terminados los mismos. Es así que hay algunos clubes que pensaron una propuesta y la propondrán ante los dirigentes.

Nueve clubes de la Premier serían partidarios de concluir el campeonato antes de finales de junio, según el Daily Mirror, con el objetivo de evitar complicaciones o litigios vinculados a los finales de contratos de los jugadores y patrocinadores.

Entre los afectados, se destacan el mediocampista del Chelsea Willian y el defensor del Tottenham Jan Vertonghen. Además el Liverpool cambiará de equipamiento deportivo, pasando de New Balance a Nike.

Una alternativa si no se puede volver a jugar es finalizar la Premier con la clasificación actual, en la que el Liverpool es campeón virtual al tener 25 puntos de ventaja con el segundo, el Manchester City. Pero un título para los Reds, tras 30 años de espera, podría desencadenar denuncias por parte de los equipos que desciendan o que no clasifiquen para los torneos europeos.

Los dirigentes de la Premier ya hicieron saber que la competición, interrumpida a mediados de marzo debido a la pandemia de coronavirus, no regresará hasta que “sea seguro y apropiado hacerlo”. Duramente afectado por el covid-19, con cerca de 14.000 fallecidos, el Reino Unido anunció este jueves la prolongación al menos durante tres semanas del confinamiento, instaurado el 23 de marzo.