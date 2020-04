Joven de 15 años hallada muerta en la casa del tío Policiales 17 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA PRISCILA MARTINEZ. La joven estaba desaparecida desde febrero pasado.

SANTIAGO DEL ESTERO, 17 (NA). - Una joven de 15 años, que se encontraba desaparecida desde febrero pasado, fue hallada asesinada en la habitación de un tío, de 28, que habría confesado el crimen, en la localidad santiagueña de La Banda.

Se trata de Priscila Martínez, quien había desaparecido el 23 de febrero último, cuando se dirigió a la casa del sospechoso, Oscar Ávila, para cumplir tareas de limpieza.

El cuerpo de Priscila fue encontrado en horas de la tarde de este miércoles en la habitación de la casa de Ávila, situada en Catamarca y Coronel Larebure, en el barrio Los Lagos.

El cadáver de la chica había sido cubierto de cemento y material en la habitación del sospechoso.

Ávila había sido detenido el 11 de marzo pasado como acusado de golpear, violar y abandonar en un descampado a otra adolescente.

Según informaron medios locales y policiales, el hombre les había asegurado a los padres de la adolescente que luego que la misma cumpliera tareas domésticas en su casa, la llevó en su moto a un lugar determinado del barrio por pedido de ella.

No obstante, se habían conocido testimonios que señalaban que se vio a la menor entrar a la casa de Ávila, pero no salir.

Asimismo, se indicó que el joven fue visto mientras ingresaba material en su casa.



SE QUEBRO

Según trascendió, Ávila, tras sostener su inocencia, por más de un mes, finalmente se quebró y admitió su responsabilidad en el asesinato de su sobrina.

En la casa se encontró una pala y baldes de albañil que podrían haber sido utilizados para esconder el cadáver.

El cuerpo de la chica era sometido a una autopsia para intentar determinar la forma en la que murió.

En tanto, la Policía local recopilaba pruebas en el interior de la casa para tratar de hallar evidencias, ante la posibilidad de que un tercero haya participado del crimen.

El de la Priscila es el segundo femicidio que se conoce en el país en las últimas horas, ya que también este miércoles fue hallado en un descampado de Moreno el cuerpo de Camila Torocco, una joven de 26 años que se hallaba desaparecida desde el 4 de abril y tenía dos hijos con su ex pareja, quien fue detenido por el hecho.