Cuestionan accionar de Policía de San Cristóbal Policiales 17 de abril de 2020 Redacción Por ANTE UN HECHO DE ROBO DOMICILIARIO EN CERES

Una familia hizo una denuncia el pasado 30 de marzo, y asegura que la misma ingresó a la Fiscalía 15 días después. También apuntaron a que la Policía pidió que borren lo publicado en redes sociales, para "no entorpecer la investigación".

A Pedro Alvarez y Magali Bozzalla les desvalijaron su domicilio -sito en Magallanes 418 del barrio Estadio Municipal de Ceres-, y radicaron la denuncia el 30 de marzo pasado. Y según contaron a Ceres Diario, recién fue presentada en Fiscalía el 14 de abril.

El citado medio colega da cuenta de que la pareja hizo una publicación en las redes sociales sobre el robo, y que la Policía se las hizo borrar, por lo que acudieron a la prensa.

De acuerdo a Alvarez y Bozzalla, "aunque suene bastante loco, la Policía local se preocupa por lo que se publica en estos grupos. Tanto es así, que pidió borrar cosas para 'no entorpecer la investigación', que ya debería estar casi concluida y con los autores tras las rejas. Pero los tiempos de la Justicia son tristemente lentos, porque un hecho que se denunció el 30 de marzo apareció en la Fiscalía el 14 de abril. No logro explicar que es lo que pasó, tal vez esto de la cuarentena nos afectó el calendario".

Además, se agregó que "es bastante frustrante tener que recurrir a algo tan superficial como una red social, para denunciar un hecho delictivo que debería solucionarlo la Justicia. Una Justicia representada por gente que está haciendo lo que puede, o lo que les permiten hacer".



DEBIO SER BORRADO

"Paso a contarles: entre los días 27 y 30 de marzo ingresaron a robar a nuestra casa en la calle Magallanes, y se llevaron todo lo que quisieron. Y digo lo que quisieron, porque fueron bastante selectivos en la elección del botín, Y desde el día 30 que se radicó la denuncia no pasó nada concreto, Y la de todos los días fue 'dejanos trabajar'.

"Claro, es entendible, pero siempre hubo una ilusión de poder recuperar algo de lo robado.Porque como a casi todos nosotros nadie nos regala nada y debemos trabajar para conseguir nuestras cosas. Esa ilusión ya casi desapareció, y ahora queda la desazón".