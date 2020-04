Murió niño al recibir disparo Policiales 17 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

ROSARIO, 17 (NA). - Un niño de nueve años murió al recibir un disparo en la cabeza, realizado en forma aparentemente accidental por uno de los amigos con los que jugaba en su casa de la ciudad de Rosario. El chico fallecido fue identificado como Thiago Avaca.

En el momento del hecho, el chico se encontraba al cuidado de un tío, un joven de 17 años, según la información difundida por el diario La Capital.

Aparentemente, el chico se había reunido con amigos de edad similar para jugar con una consola de videojuegos, cuando uno de ellos tomó un arma que se encontraba en un mueble y realizó el disparo en forma accidental.

El menor recibió un disparo en la cabeza y cayó gravemente herido, mientras que el tío del niño lo cargó en sus brazos y salió de la casa pidiendo ayuda a los gritos.

Un vecino lo llevó a un hospital de la zona, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvar la vida del pequeño.

En el caso intervino la fiscal Marisol Fabbro, que tuvo como primera versión que una persona había ingresado a la casa y disparó contra los menores.

No obstante, con el correr de las horas se obtuvieron pruebas de que uno de los chicos que se encontraba junto con la víctima fue el autor del disparo.

En ese sentido, se realizaron pericias en las que se detectó que el menor sindicado había realizado el disparo, mediante pruebas de termotest, aunque por el momento no se había hallado el arma homicida.