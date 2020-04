La Provincia decretó el uso obligatorio del tapabocas

Se caía de maduro que el Gobierno de la Provincia avanzaría en declarar la obligatoriedad del uso del tapabocas, tapacaras o barbijo social, una medida que regirá desde este jueves y se mantendrá mientras continúe el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Luego de que cada vez más municipios y comunas santafesinos, como el caso de Rafaela, establecieron el uso obligatorio de dispositivos de protección que cubran "la nariz, la boca y el mentón", a la administración de Omar Perotti no le cabía más remedio que adoptar una medida similar. También es cierto que aumentan las provincias que imponen la utilización barbijos, ya que son más de 15 a esta altura.

"Es un elemento más en el cuidado de uno mismo y del otro. Son las cosas que vamos a tener que ir incorporando día a día, entendiendo que el bienestar no es individual sino social", subrayó el mandatario provincial anoche durante la habitual conferencia de prensa en la que se presenta el reporte epidemiológico.

De acuerdo al Decreto N° 0347 que lleva la firma de Perotti y del director de Despacho y Decretos de la Provincia, Marcelo Maier, se establece -en el art. 1°- el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, durante la realización de actividades o circulación autorizadas en virtud de las excepciones a la disposiciones legales vigentes de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", en los siguientes ámbitos y circunstancias:

a) vehículos del transporte público de pasajeros, taxis y remises;

b) para el ingreso y permanencia en los locales comerciales, dependencias de atención al público en reparticiones oficiales, entidades financieras u otros casos en que la misma estuviere permitida, en especial cuando no fuere posible garantizar el aislamiento social, incluidas las filas de personas que se formen al efecto;

c) actividades de entregas autorizadas de productos y a quienes los reciban, en el acto en que se produce la entrega.

En tanto, en el art. 3° consigna que "la autoridad policial a la que se le denuncie o verifique por sí el incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° instruirá el sumario contravencional correspondiente, con inmediato conocimiento del Juez de Faltas competente, por presunta infracción al Artículo 57° del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe Ley 10.703 (t.o. Decreto N°1283/03)".

En los considerandos, el decreto sostiene que "el Artículo 57 del Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe Ley 10703 -t.o. Decreto N°1283/03- tipifica como falta el incumplimiento de los mandatos legales, entendiendo por cual el que por imprudencia, negligencia o impericia no observare una disposición, legalmente tomada por la autoridad por razón de justicia, de seguridad o de higiene, estableciendo que será reprimido con arresto de hasta 15 días o multa hasta tres jus -el valor actual ronda los $ 4.500-.