Por coronavirus, ya murieron 112 personas en la Argentina Nacionales 16 de abril de 2020 Redacción Por Tan solo ayer, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 128 nuevos casos y siete muertos.

BUENOS AIRES, 16 (NA).- Siete personas murieron en las últimas horas por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de La Rioja, Córdoba y Buenos Aires y 128 nuevos casos se confirmaron ayer, por lo que el total de pacientes reportados en el país asciende a 2.571 y las víctimas fatales hasta el momento son 112, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Un total de 596 infectados fueron dados de alta, lo que representa cerca del 25 por ciento del total.

Cuatro de las muertes fueron confirmadas este miércoles por la mañana por el Ministerio de Salud de la Nación en su informe diario sobre la evolución de la pandemia en la Argentina. Mientras que las otras tres fueron notificadas en el reporte vespertino de la cartera de Salud.

En tanto, este miércoles al mediodía el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza en su página oficial, confirmó la muerte de un hombre de 74 años, que se convirtió en la sexta víctima del virus en esa provincia, pero ese caso no fue reportado aún por la cartera de Salud nacional.

Los cuatro decesos informados por la mañana fueron los de tres mujeres: dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de 80 y 94 años, y una de 79 de La Rioja; y la de un hombre de 57, al igual que las primeras, oriundo de la Capital Federal.

Las otras tres personas fallecidas son dos mujeres, una de 53 años residente de la provincia de Buenos Aires y otra de 67, de Córdoba; y un hombre de 70, de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre el caso de la mujer fallecida en Córdoba, Julián López, director de la Clínica de la Cañada de la ciudad de Villa María, confirmó a Cadena 3 que "fue la primera paciente de La Playosa con positivo para Covid- 19" y que "tenía patologías oncológicas previas".

La mujer, que había viajado a España, se convirtió en la sexta víctima del virus en esa provincia.

En tanto, el hombre de 74 años que murió en Mendoza había sido internado en el Hospital Enfermeros Argentinos el pasado 8 de abril, según el comunicado del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de esa provincia.

"Hoy, miércoles 15, la Dirección de Epidemiología informa el fallecimiento de un paciente positivo Covid-19", se indicó en el comunicado y se agregó que era un "paciente oncológico que ingresó al hospital con insuficiencia respiratoria aguda".

En Mendoza son ocho las personas que ya fueron dadas de alta y 63 los casos confirmados de coronavirus hasta el momento.

De los 128 casos confirmados este miércoles, 30 son de la Ciudad de Buenos Aires, 63 de la provincia de Buenos Aires, 7 de Chaco, 6 de Córdoba, 3 de La Rioja, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén, 12 de Río Negro, 2 de Santa Fe, y 3 de Tierra del Fuego.

En el reporte de esta tarde, se informó que uno de los casos confirmados por coronavirus era de Salta, pero las autoridades sanitarias de esa provincia aclararon que la mujer está internada en la provincia de Buenos Aires y desde hace tiempo no está en Salta.

Según informó el Ministerio de Salud de Salta, el error se debió a que la paciente "figura en el Registro Nacional de las Personas con domicilio en Acambuco, en el norte salteño, pero desde hace tiempo no está en Salta y no registra nexo epidemiológico con la provincia".

Durante el reporte matutino de la cartera de Salud, se indicó que la edad promedio de personas fallecidas es de 71 años, mientras que cerca del 70 por ciento son varones.

El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que Chubut registró su primer caso de infección por la pandemia: se trata de un hombre de 60 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, que regresó de un viaje a Brasil y registró síntomas recién después de guardar la cuarentena obligatoria.

Por lo tanto, las únicas provincias que no registran casos hasta el momento son Catamarca y Formosa.

Del total de casos confirmados, 840 (32,8%) son importados, 903 (35,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 425 (16,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Hasta este martes se habían realizado 1.569 testeos, los cuales ya acumulan 24.374, lo que redunda en una tasa de 537 cada millón de habitantes.

Los exámenes por coronavirus realizados en 142 laboratorios públicos y privados tienen una positividad del 11,6 por ciento y sólo el 7,8 se realizó en el Instituto Malbrán. En total y hasta el momento se descartaron 18.901 casos, de los cuales, un 97,5 por ciento fue por laboratorio.