Brusco salto: 48 rafaelinos arrestados en un solo día Policiales 16 de abril de 2020 Redacción Por POR VIOLACION DE LOS DECRETOS DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO COVID-19

FOTO REL. POL. UR V CONTROLES. La Policía local controla a toda hora la circulación para evitar transgresores a las normas de cuarentena.

Un total de 52 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas en el Departamento Castellanos por incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en virtud a la Pandemia Covid-19. Tras tomar conocimiento, los fiscales de turno dispusieron se les inicie a los demorados causa por "desobediencia".

Por otra parte, si consideramos solamente a Rafaela la cantidad de aprehendidos en las últimas 24 horas fue de 48 personas, un número que sigue reflejando lo desaprensivo de aquellos vecinos que no entienden que la mejor vacuna conocida hasta ahora para frenar la pandemia Covid-19 es "quedarse en casa".

Actualizando los datos anteriores tenemos que ahora en el Departamento Castellanos son 911 los aprehendidos por violar la cuarentena contra la pandemia de coronavirus y si consideramos solamente a Rafaela, esto significa 556 legajos penales abiertos en la Fiscalía hasta la mañana de ayer.



REFLEXION

Las cifras siguen subiendo y seguimos preguntándonos como rafaelinos y como vecinos cuánta es nuestra solidaridad en estos momentos ya que quien viola las normas no solamente pone en riesgo su salud y su vida sino también la de los demás rafaelinos que pueden llegar a tener algún contacto de cercanía con quien rompió la cuarentena y por su irresponsabilidad puede también el otro contagiarse de Covid-19.

Como repetimos hasta el cansancio, lo que “está en juego nada más ni nada menos que la vida misma”, propia y ajena ya que hasta el momento no hay vacuna ni cura conocida. Y quien rompe la cuarentena no le importa la vida. Tampoco la de los demás.