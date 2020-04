Juan Manuel Fangio, un campeón que sigue agigantando su leyenda Deportes 16 de abril de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

FOTO ARCHIVO VHF ENTREVISTA. El 25 de marzo de 1989 en el domicilio de Edison Valsagna. FOTOS ARCHIVO AÑO 1951. Logró el primero de sus cinco títulos corriendo un Alfa Romeo. AÑO 1954. Su segunda corona en un año que utilizó Maserati y Mercedes. FOTOS ARCHIVO UN CLASICO. En el podio tras vencer en el Gran Premio de Holanda 1955. AÑO 1956. Luego de repetir en el '55 con Mercedes se coronó con Ferrari. AÑO 1957. Festejó su quinto campeonato en su retorno a la casa Maserati.

Que fue uno de los mejores pilotos de la historia, nadie lo discute. Juan Manuel Fangio alcanzó nada menos que cinco títulos mundiales en la Fórmula 1, con cuatro marcas diferentes: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes Benz y Ferrari.

Superado en campeonatos por Michael Schumacher (siete, dos con Benetton y cinco con Ferrari) y por Lewis Hamilton (seis, uno con McLaren y cinco con Mercedes), tanto el alemán como el británico, solo pudieron ser campeones integrando dos escuderías distintas.

El sábado 25 de marzo de 1989, tuve el privilegio de entrevistar al piloto más exitoso de nuestro deporte motor, en el domicilio del recordado empresario Edison Valsagna.

El diálogo, que se extendió a lo largo de prácticamente una hora y media, se vio reflejado en la Revista DEPORMES, que acompañaba, cada treinta días, a la edición del Diario LA OPINION.

Como ya lo hice con otros protagonistas del deporte en esta sección, hoy quiero reproducir el contenido de aquel diálogo imperdible con un hombre que a casi veinticinco años de su fallecimiento, sigue agigantando su leyenda.

"En el Gran Premio de Alemania, corrido en Nürburgring en el '57, hice algunas cosas sobre el coche, una Maserati 250 F, que jamás hubiera imaginado. Fue mi mejor carrera. Un recuerdo imborrable. Mis mecánicos me habían asegurado, antes de largar, que si lograba acumular una diferencia de aproximadamente medio minuto, podríamos ganarles a las poderosas Ferrari 801 de Hawthorn y Collins. Ese era el tiempo que ellos necesitaban para cambiar los cuatro neumáticos y para reabastecer de combustible a mi máquina. Y llegué a sacar esa ventaja, de acuerdo a lo planificado, pero surgieron algunos inconvenientes durante la detención en la zona de boxes y recién pude reanudar la marcha casi cincuenta segundos después que pasaran frente a ese lugar mis dos rivales más duros. Realmente, creí que no podía hacer nada ante semejante diferencia, pero cuando me empezaron a marcar la aproximación que iba concretando a medida que transcurrían las vueltas, decidí aplicar una táctica que nunca antes había llevado a la práctica. Comencé a encarar cada una de las curvas utilizando un cambio más alto de lo aconsejable y las cosas, pese al riesgo que significaba la realización de ese tipo de maniobras, empezaron a salir mucho mejor que lo esperado. A poco más de dos vueltas del final, por primera vez pude verlos en la pista, cuando bajaban Adenau, y en ese momento pensé: ¡Pucha, me parece que a estos tipos los voy a pelear todavía! Hawthorn y Collins eran mucho más jóvenes que yo, y bastante más impetuosos. Sin embargo, ese día tuve a la suerte de mi lado y no dejé pasar por alto la oportunidad. Cuando faltaba poco más de una vuelta pude superar a Collins y después hice lo propio con Hawthorn. Pensé, entonces, que estaba realizando la mejor carrera de mi vida. Solamente restaban algo más de veintidós kilómetros, la extensión del antiguo circuito de Nürburgring, para que todo ese esfuerzo se viera consumado con un triunfo. Y, felizmente, el objetivo estaba al alcance de la mano. Lo había empezado a advertir desde algunas vueltas antes del final, por la euforia que mostraba la gente ubicada junto a la pista. Cuando recibí la bandera a cuadros, sentí una satisfacción realmente incomparable. ¡Hasta los alemanes, que son bastante fríos, me llevaron en andas ese día!".

Hubiese sido una falta de respeto interrumpir el apasionante relato de Fangio, con su tono campechano y la humildad de los grandes de verdad.

Tras recordar aquella memorable victoria del 4 de agosto de 1957, que le valió el título de "Ring Meister" (Maestro del Nürburgring) y la preciada "Estrella de Diamantes" que le entregó Teodor Heuss, el presidente de la República Federal de Alemania, seguimos escuchando al quíntuple.

"Ultimamente vengo bastante seguido a Rafaela, más que cuando había carreras. Esta vez no le podía fallar a Valsagna, que es un amigo. Estos casos son muy aislados en la Argentina, no digo que no los haya, pero en estos tiempos es muy difícil que alguien done una Escuela -refiriéndose a la "Don Tomás"- a la comunidad. Y porque consideramos que esta inauguración tenía gran importancia, es que hemos venido ocho personas desde Balcarce y varias desde Buenos Aires, para estar junto a Valsagna en esta circunstancia y en otro acontecimiento para él importante, como lo son los 35 años de la fábrica. Estos ejemplos tendrían que tener imitadores, pero lamentablemente eso no ocurre muy a menudo", expresó al referirse a los motivos de su visita.

Sobre el automovilismo dijo que "es uno de los deportes que une a la gente; en la pista, cada uno trata de ganar o al menos de conseguir el mejor lugar posible, pero antes y después de las carreras, al menos en mi época, eran habituales las reuniones entre los pilotos y los mecánicos para intercambiar ideas y para encontrar las soluciones más convenientes para todos. Recuerdo que una vez 'Toscanito' Marimón (Domingo), al poco tiempo de pasarse a Chevrolet, me comentó que tenía un motor que no se rompía nunca, pero que estaba falto de velocidad para pelear la punta; me comentó también que llegaba a los 135 kilómetros con facilidad, pero que le costaba una enormidad superar ese rendimiento, con una acotación risueña: ¡Mirá Juan, yo sé que al Chivo lo pongo a 135 y llego a cualquier parte, pero no puedo sacarle un kilómetro más, ni en bajada y con viento a favor! Me convenció y le presté un árbol de levas que no usaba por temor a romper el motor de mi Chevrolet. En una carrera que se largó de noche, habíamos salido adelante con Oscar (Gálvez) y decidimos tirar juntos desde Arrecifes. De pronto, por el espejo empecé a ver una luz que se agrandaba a medida que avanzábamos en la ruta, hasta que la tuve a la par. Ahí me dí cuenta que era Marimón y no pude hacer nada para controlarlo. Simplemente, le comenté a mi acompañante cuando 'Toscanito' nos pasó: ¡Qué te parece mi árbol de levas... nos dejó planchados! Oscar, que tenía una muy buena máquina, pudo seguirlo, pero yo perdí contacto con ellos".

También hubo lugar para otra anécdota. "En el '39 estaba ganando la carrera de TC que transitaba por caminos de Mendoza, San Juan y San Luis. Iba primero y al llegar a una curva, me molestó el reflejo del sol y la sombra que proyectaban algunas plantas; me despisté y rompí bastante el coche, pero felizmente no sufrimos consecuencias físicas. Cuando nos bajamos, me di cuenta que había muchísima gente y les pregunté por qué no les indicaban a los corredores que se trataba de un lugar peligroso; como toda respuesta, señalaron que estaban allí porque en tal oportunidad se había accidentado Fulano, y en tal otra Mengano. Eso me sirvió de experiencia, porque a partir de ese momento, cada vez que advertía a muchos espectadores que se agrupaban en determinado lugar de la ruta, tomaba todo tipo de precauciones para evitar cualquier sorpresa".

Sobre su rivalidad con Oscar Gálvez, sostuvo que "fue algo que manejaron con gran habilidad los periodistas; tenían todos los argumentos a su alcance para crear esa puja. Oscar corría con Ford y yo lo hacía con Chevrolet. El era el porteño y yo el provinciano. Fueron muchísimas las situaciones que se dieron a lo largo de esa época, para que la gente se volcara hacia uno o hacia el otro. Pero, en realidad, con Oscar siempre tuvimos una buena relación y un respeto mutuo. Hoy, felizmente, seguimos compartiendo muy gratos momentos, y esa es una de las cosas más lindas que nos ha dejado el automovilismo a los dos: una amistad que perdura".

Más adelante, expresó: "En el libro de mi vida, que escribió Carozo (Roberto), le dedico un capítulo completo a la suerte, que tuvo muchísimo que ver a lo largo de toda mi actuación; cuando empecé, recibí la colaboración de un grupo de amigos; después, tuve el apoyo de mi pueblo; y finalmente, el de mi país. Sin esa predisposición de la gente, seguramente hoy no podría estar contando esta historia".

En otro momento, recordó que "en algunos de mis viajes por Europa o por los Estados Unidos, había tenido oportunidad de visitar museos destinados a exhibir diferentes elementos relacionados con el automovilismo. Las grandes fábricas, por ejemplo, resumen su historia con ese tipo de muestras y es así como puede observarse el permanente avance de la tecnología en la construcción de los coches. La idea de hacer algo parecido me entusiasmó y pensé que podría resultar muy interesante para la gente de mi país la posibilidad de conocer las distintas máquinas que utilicé y los trofeos que tuve la suerte de conseguir en toda mi campaña. Así nació el museo que actualmente funciona en Balcarce y que es único en su tipo en la Argentina".

Al repasar su exitosa campaña en a Fórmula 1, señaló que "fue una experiencia muy linda; cuando tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Europa, en 1948, pude darme cuenta que la cosa, si bien no iba a resultar sencilla, tampoco podría llegar a ser tan complicada. Ellos conocían muy bien todos los circuitos y esa era, fundamentalmente, la gran diferencia que tenían sobre quienes, como nosotros, llegábamos desde otros países. Pero no pasó mucho tiempo para que llegaran los primeros resultados interesantes. En el '50, cuando se realizó el primer campeonato mundial de pilotos, yo tuve la suerte de ganar tres carreras, la primera en Montecarlo, y después en Bélgica y Francia, pero ese año el campeón fue Farina (Giuseppe). Los dos corríamos con Alfa Romeo, y cuando llegamos a la última fecha, en Monza, las mejores chances estaban de mi lado, ya que los aventajaba a Faglioli (Luigi) y Farina, con quienes compartía el equipo italiano. Creo que, a partir de ese momento, empecé a pensar en la revancha, que llegó muy pronto, ya que en 1951 pude conseguir el título, siempre con la Alfetta. Después, lamentablemente, sufrí un grave accidente y tuve que estar inactivo durante todo el '52, ya que fue muy largo el período de recuperación, a raíz de los golpes recibidos y de la fisura de una vértebra cervical".

Su regreso se produjo en 1953 y esa temporada fue subcampeón de Alberto Ascari, a quien definió como "uno de los pilotos más completos de aquella época, junto a Stirling Moss".

Más tarde, vendrían sus cuatro títulos consecutivos. "Siempre tuve la fortuna de contar con muy buenos autos; en mi debut corrí con Alfa Romeo y después lo hice con Maserati, Mercedes, Ferrari y nuevamente Maserati. Con todos pude ganar carreras y campeonatos; por eso agradezco permanentemente a la suerte, o al destino, como quiera llamársele".

Finalmente, habló de los pilotos que fueron referentes, en distintas épocas de la Fórmula 1. "Como ya lo dije, los dos mejores en los cincuenta fueron Alberto Ascari y Stirling Moss; avanzando en el tiempo, reconozco a Jim Clark como el más completo de la década del '60; y de los que lo sucedieron me inclino por Jackie Stewart; los dos escoceses eran muy buenos, pero de estilos diferentes. De los que corren actualmente, me gustan varios, pero estoy totalmente convencido que la diferencia la marcan los autos y no los hombres. Yo siempre digo que es imposible ganar una carrera de puros si uno monta un matungo".