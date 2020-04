Las frases célebres del quíntuple Deportes 16 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Entre tantas frases pronunciadas a lo largo de su vida por Juan Manuel Fangio, queremos rescatar las siguientes:

* Para ganar lo primero que hay que hacer es llegar.

* Las carreras terminan cuando se baja la bandera a cuadros.

* No vale la pena arriesgar la vida por un poco de popularidad.

* Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor.

* La vida nos da a cada uno las herramientas para que vayamos por el mundo.

* Luché mucho, pero siempre de frente. No creo haber merecido el enojo de nadie.

* Es más difícil vivir que correr. Las carreras duran un par de horas, pero la vida dura toda la vida.

* No quiero imponer mi presencia al público durante demasiado tiempo. La gente se cansa de ver siempre las mismas caras.

* Estoy satisfecho con la cosecha de amigos que conseguí. En todas partes hice la amistad un culto y de la seriedad una obligación. Pude cometer errores con la cabeza, nunca con el corazón.

* Si mis campañas han servido para algo. Si corriendo automóviles fui útil a mi patria, eso lo dirá el tiempo. Yo sólo tengo un deseo y es que mi conducta en el mundo pueda ser aprovechada por todos los jóvenes.

* En la vida se triunfa de muchas maneras, no sólo ganando carreras. Ahora el deporte está pagado enormemente, la televisión ha hecho ese milagro. En mi época no interesaba el premio. Corríamos lo mismo: hubiera premio o no.