Efectos secundarios del tratamiento contra el Coronavirus Información General 16 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO SHUTTERSTOCK// TOM HANKS Y RITA WILSON./ La pareja contrajo la enfermedad y ya fue dada de alta.

La cantante Rita Wilson fue tratada contra el coronavirus junto con su marido Tom Hanks en un hospital de Australia y ya dada de alta, se refirió a los “efectos secundarios extremos” de la cloroquina, la droga con la que fue tratada, fármaco también utilizado para combatir la malaria.

La artista llegó a tener 38.9 grados de fiebre cuando los médicos decidieron suministrarle la cloroquina aunque ella duda de que haya sido el medicamento lo que le hizo bien: “Sé que la gente ha estado hablando de esta droga. Pero solo puedo decirle eso: no sé si el medicamento funcionó o si fue solo el momento de que la fiebre se rompiera”.

En una entrevista en la CBS agregó: “Mi fiebre bajó pero la cloroquina me produjo efectos secundarios extremos. Tuve náuseas, vértigo y mis músculos estaban muy débiles. Creo que la gente debería reconsiderar esta droga”.

Desde el hospital Gold Coast University no especificaron por qué la decisión de suministrarle dicha droga a la cantante y al actor, solo dijeron que se la dan a ciertos “pacientes selectos”. “En los casos más severos se utiliza una variedad de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir”.

Hace unos días luego de haberse repuesto, Hanks estuvo invitado al Saturday Night Live, pero desde su hogar: "Es bueno estar aquí, aunque también es muy raro estar aquí presentando el programa en casa”.

“Es un momento extraño para intentar ser gracioso, pero intentar ser gracioso es todo el asunto de SNL”, reflexionó y habló sobre lo que le pasó a él y a su mujer. Contó que tuvo que acostumbrarse a tomarse la temperatura en grados centígrados, donde 36 era buena pero 38 era mala, “como Hollywood trata a las actrices”, ironizó.

"Manténganse a salvo. Estamos en esto mientras dure, y lo superaremos juntos. Vamos a agradecer a nuestros trabajadores del hospital, al personal de emergencia, a los empleados del supermercado, a la gente que entrega nuestra comida, a la gente que hace la comida para llevar. A los hombres y mujeres que mantienen este país en marcha en un momento en que los necesitamos más que nunca. Vamos a cuidarlos, y vamos a cuidarnos los unos a los otros”, agregó.

El matrimonio se encontraba en Australia, donde él estaba filmando una película sobre Elvis Presley cuando a mediados de marzo ambos dieron positivo en el test de coronavirus y debieron ser hospitalizados.

“Hola, gente. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacerlo bien, como necesitamos ahora mismo en el mundo, nos hicieron la prueba del coronavirus y hemos dado positivo. Bueno, y ahora ¿qué hay que hacer? Las autoridades médicas tienen protocolos que hay que seguir. A los Hanks nos van a hacer pruebas, observar y aislar durante el tiempo que sea necesario por ley y por seguridad. No hay mucho más que hacer que tomárselo día a día, ¿no? Mantendremos al mundo informado. ¡Cuídense!", había anunciado el protagonista de Forrest Gump y Náufrago entre otras películas, en sus redes sociales.

Tom y Rita llevan nada más ni nada menos que 32 años juntos, en los que pasaron de todo: separaciones momentáneas, problemas con sus hijos, enfermedades y hasta la pandemia.