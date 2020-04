El ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, conjuntamente con la Dirección General de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial, puso en funcionamiento "La huerta en tu hogar".La iniciativa apunta a desarrollar y a estimular estos espacios de producción y de autoconsumo familiar, en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Estado ante la pandemia de coronavirus.La iniciativa de la Provincia incluye la entrega de semillas de distintas especies y un espacio virtual de acompañamiento técnico, para brindar una guía a los integrantes de las familias que cuentan con una huerta en sus domicilios, y también para los que tienen las posibilidades de espacio para generarlas.De acuerdo a un informe de Agrovoz, los equipos técnicos del ministerio prepararon para su distribución semillas de zanahoria, lechuga, rúcula, remolacha y cebolla; y en la página web de la cartera –agricultura.cba.gov.ar– se puede ingresar al sitio "La huerta en tu hogar", donde los usuarios podrán acceder a videos tutoriales del Inta y a cartillas informativas para consultar on line y también descargables en formato PDF.Este conjunto de materiales cuenta con toda la información necesaria para comenzar una huerta en terrenos reducidos, qué tipos de elementos que están en todas las casas se pueden usar para comenzar los tareas, la manera de trabajar la tierra, la siembra, el cuidado de lo cultivado y la recolección de las verduras y hortalizas, entre otros muchos aspectos.El espacio virtual se irá nutriendo con el tiempo de nuevos tutoriales y consejos de los profesionales que se desempeñan en la subsecretaría de Agricultura Familiar y la Dirección General de Agencias Zonales, y posteriormente con el aporte de los propios beneficiarios que enviarán el avance de sus huertas.En función de garantizar y resguardar la salud de la población, los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajarán de manera conjunta con municipios, comunas, Organizaciones no Gubernamentales y entidades vinculadas al sector agropecuario, para llevar adelante la entrega de las especies bajo un diagrama que evite reuniones, colas o salidas innecesarias de los hogares.Para acceder a "La huerta en tu hogar", los interesados deben consignar una serie de datos: nombre y apellido completos; número de DNI; teléfono; mail; dirección; localidad; departamento; si posee huerta; si no posee huerta, indicar si cuenta en el domicilio con lugar para hacerla; y agencia zonal del ministerio más cercana.Los datos se deben ingresar a través del siguiente link: https://forms.gle/LZzCNyK3r5mVgRbbA; también pueden enviar la información solicitada al correo electrónico [email protected] ; y una alternativa más para el solicitante es llamar al número de teléfono de la Agencia Zonal de referencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería.Para informarse acerca de cuál es la Agencia Zonal más cercana y su contacto telefónico, puede consultarse el sitio web de la cartera productiva, agricultura.cba.gov.ar, haciendo clic en la pestaña "Ministerio"; allí se desplegarán la sección "Agencias Zonales" donde se detallan los contactos de cada oficina y al final un mapa del territorio provincial con su ubicación.