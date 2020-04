Crecen las expectativas ante alerta de que habría faltante de ivermectina SUPLEMENTO RURAL 16 de abril de 2020 Redacción Por Es el antiparasitario que podría curar el coronavirus. Advierten que las droguerías no estarían entregando a los laboratorios fabricantes. Las dudas sobre su empleo en el covid-19.

FOTO INTERNET IVERMECTINA. Las droguerías no estarían entregando a los laboratorios fabricantes. RURAL INTERNET ESTA EN FALTA. Según lo que se conoció.

Después de que un equipo de investigadores australianos descubriera -con pruebas "in vitro"- que la ivermectina lograba matar al Coronavirus en 48 horas, esta vieja droga conocida del campo argentino comenzó a escasear de algunos escaparates y hasta a subir de precio.

Distintas fuentes de la cadena comercial de productos veterinario confirmaron a Bichos de Campo, que el mercado de la ivermectina estaría sufriendo un raro comportamiento: no hay entrega por parte de las droguerías a los laboratorios fabricantes de los distintos productos que se comercializan y que contienen la droga.



Además, según un informe periodístico de Noticias Agropecuarias, las fuentes informan sobre un incremento en el precio "mayorista" del orden de un 10 por ciento en dólares.

Desde las droguerías reconocieron que "hay una demora de 45 a 60 días en los embarques desde China", donde los productores de ese principio activo que "le está dando prioridad a Estados Unidos y Europa".

En tanto, otra fuente ejemplificó que "un solo productor chino" de ivermectina, recibió órdenes de compra "por más de 10 toneladas" al otro día de conocerse el alentador informe de los expertos de la Universidad de Monash.



Según el vademécum veterinario on line SANI, casi una docena de laboratorios en Argentina elaboran y comercializan más de 60 productos distintos cuya droga principal es la ivermectina.

En la mayoría de esos productos la vía de aplicación es la inyectable pero también existen variantes de forma oral y en menor medida pour on y subcutánea.

Esos laboratorios adquieren la droga madre, en forma mayorista, de muy pocas drogerías que la importan desde China.

Uno de los principales actores del negocio es Romikin SA, una empresa "focalizada en el desarrollo y la fabricación de principios activos para la industria farmacéutica y veterinaria", como se puede leer en la página del Grupo Insud, que pertenece al empresario Hugo Sigman y que además es dueño de Biogénesis Bagó, un importante jugador del mercado veterinario.

El Grupo Insud es un conglomerado de empresas con ramificaciones en todo el mercado medicinal a nivel humano y animal: Chemo, Elea, Sinergium Biotech, Maprimed, Chemotécnica, Inmunova, Exeltis, mAbxience, son algunas de las empresas del grupo que también tiene participa del mundo de los agronegocios y hasta en la industria cultural: son dueños de El Monde Diplomatique y de K&S Films, productora de films, entre ellos, el ganador del Oscar, "El Secreto de Sus Ojos".



"Desapareció la ivermectina", dicen en off desde algunos laboratorios, aunque reconocen que la comercialización de los productos a nivel local sigue siendo normal, no hay faltantes de stock y el precio no habría sufrido mayores cambios.

Los veterinarios también afirman que no ven nada raro por ahora en los pedidos que hacen a los distribuidores de insumos o a los laboratorios.

Solo han recibido "algunas consultas más" después que saliera el informe de los investigadores australianos o escucharon "muchos comentarios".

Pero por ahora "ningún movimiento extraño" en el mercado ni incremento de la demanda minorista.



El cuello de botella, por ahora, estaría entonces en la importación o en la entrega de la droga madre a los elaboradores medicinales. "Su venta hoy está restringida", afirman los laboratorios.

Y agregan que "no hay entrega", a la ve que deslizan "hay aumento del 10 por ciento, obviamente en precio dólar".

Fuentes de las droguerías confirman que "hay una demora en los embarques provenientes de China", pero no solo de ivermectina, sino "de muchos principios activos, porque China no despacho ni en enero ni en febrero y hay una demora de 45 a 60 días en los embarques".

Cabe recordar que la pandemia del coronavirus que ahora mantiene jaqueado a todo el mundo se inició en aquel país, que padeció los efectos de la inmovilidad social mucho antes que el resto.

"Con el aumento de la demanda de ivermectina, cuando nos contactamos con los dos proveedores que tenemos allá uno responde que le está dando prioridad a USA y Europa, y el otro emitió la orden de compra pero recién embarca la mercadería en mayo", afirmaron fuentes del negocio.



Y todo por un informe científico que a algunos entusiasmó mucho, aunque otros expertos se muestran más cautos e insisten con poner un mayor criterio de racionalidad y mesura.

Uno de esos especialistas es Jorge Errecalde, investigador, vicepresidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, considerado una autoridad internacional en materia científica farmacológica.

En declaraciones al programa Semanario Ganadero, que conduce Antonio Monteagudo por Canal Rural, Errecalde remarcó que en los ensayos de los científicos australianos "la cantidad de fármaco, la dosis que colocan, es totalmente elevada, muy por encima de lo que normalmente utilizamos, (en esas cantidades) es prácticamente hablar de otro fármaco".

El especialista utilizó una metáfora para explicar su posición. Dijo que el uso tradicional de la ivermectina "era un gatito capón que nos poníamos upa y hacíamos lo que queríamos. Pero ahora (en estas dosis) ya es hablar de un tigre y vamos a lidiar con riesgos de toxicidad en el hombre".

Y recomendó "hay que ir con extrema cautela".

Cautela, para algunos, y retención y especulación, para otros, son matices de un mundo en cuarentena.