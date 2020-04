Coronavirus: observan gran incertidumbre en la mayor parte del escenario internacional SUPLEMENTO RURAL 16 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET SECTOR LACTEO. Se hace presente una preocupante incertidumbre.

En un informe dado a conocer por TodoAgro se puntualiza que Mary Ledman -estratega mundial de lácteos de Rabobank- caracteriza el panorama lácteo en tres olas:

* ya en curso, la primera ola es un aumento en la demanda interna de lácteos impulsada por la compra de pánico durante los primeros meses de problemas de salud y restricciones de viaje a medida que los consumidores se aíslan en los hogares.

La demanda minorista está ayudando a compensar una parte de la disminución de la demanda de servicios de alimentos.

Sin embargo, más del 45 por ciento de la producción de queso de los Estados Unidos se utiliza en el canal de servicio de alimentos, y aproximadamente el 50% de ese mercado ha desaparecido.

* A esto le sigue una menor demanda minorista y mayores desafíos logísticos y financieros. Se espera que los consumidores regresen a las tiendas según sea necesario para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, el impacto prolongado en las menores ventas de servicios de alimentos, el pico estacional en la producción de leche del hemisferio norte y una desaceleración significativa en el comercio mundial contribuirán al aumento de las existencias de productos lácteos, presionando a la baja los precios de los productos lácteos y, como resultado, la leche a nivel de granja precios.

Además, la capacidad de procesamiento y la disponibilidad de almacenamiento se estirarán, mientras que la liquidez de los lácteos se "maximizará".

* La tercera ola, a más largo plazo, incluye una probable recesión global y una pérdida generalizada de ingresos y ahorros, entre otros factores, que podrían mantener bajo presión los precios de los productos lácteos y la leche de granja en 2021.

Al mismo tiempo, un mayor uso de los productos lácteos densos en nutrientes en los programas gubernamentales de asistencia alimentaria podría aumentar el consumo.



PERSPECTIVA

TRIMESTRAL

En reconocimiento de las condiciones de oferta y demanda que cambian rápidamente, Rabobank ajustó una perspectiva trimestral anterior, advirtiendo que cualquier pronóstico puede quedar obsoleto rápidamente.

La última perspectiva, a partir del 7 de abril, proyecta precios de la leche para 2020 que podrían ser 30% más bajos que los niveles de precios anteriores a COVID-19.



TIEMPO DE IMPACTOS

Alrededor del 40% -50% de la producción de leche de los EE. UU. está cubierta por programas de gestión de riesgos que proporcionarán cierta protección a la baja, y es probable que los paquetes de ayuda gubernamental agreguen apoyo.

Sin embargo, el impacto negativo en el mercado de COVID-19 podría tener un impacto significativo en los productores y acelerar la concentración de las granjas lecheras, advirtió Ledman.

Citó impactos negativos significativos del comercio mundial de productos lácteos marcados por problemas logísticos y laborales, la contracción de las importaciones en China, la caída de los precios del petróleo que reducen el poder adquisitivo de los países con economías basadas en el petróleo y, en general, un crecimiento económico global más débil.



INTERVENCION DEL

GOBIERNO

La intervención del gobierno jugará un papel clave en la intensidad del impacto de las olas en los lácteos, dijo Ledman.

En los Estados Unidos, Las herramientas podrían incluir compras adicionales de productos lácteos por parte del gobierno, compensación a los productores de lácteos por la leche de dumping, la reapertura del programa de cobertura del margen lácteo, la implementación de un programa voluntario de gestión de suministros y el establecimiento de un programa de préstamos de recurso para suministrar capital de trabajo.



COMERCIO MUNDIAL

DE LACTEOS

En una buena noticia, el índice de los precios de los productos lácteos de Global Dairy Trade (GDT) subió en la última subasta, celebrada el 7 de abril.

Pequeños aumentos en la mayoría de las principales categorías de productos hicieron que el índice general subiera un 1,2%. A continuación se presenta un resumen de precios:

La leche descremada en polvo disminuyó un 0,8% a $ 2,514 por tonelada métrica (TM).

La mantequilla subió un 4.5% a $ 4,263 por TM.

La leche entera en polvo aumentó 2.1% a $ 2,820 por TM.

El queso cheddar subió un 0.2% a $ 4,359 por TM.

La próxima subasta de GDT es el 21 de abril.



PRECIOS EN BAJA

En los Estados Unidos, los precios de marzo de la leche Clase III y Clase IV bajaron.

Y de acuerdo a la Orden Federal de Comercialización de la Leche (FMMO) Clase III y Clase IV, el precio de la leche continuó descendiendo en marzo.

A $16.25 por cien libras (cwt), el precio de la leche Clase III bajó 75 centavos desde febrero pero aún $ 1.21 más que en marzo de 2019. Es el más bajo desde abril de 2019.

El precio de la leche Clase IV de febrero de 2020 cayó $ 1.33 desde febrero a $ 14.87 por cwt. Ha bajado 84 centavos desde marzo de 2019 y el más bajo desde septiembre de 2018.



SE EXPERIMENTARA

UN "DOLOR REAL"

Peter Vitaliano -economista jefe de la Federación Nacional de Productores de Leche-, dijo que la actual tristeza creada por el coronavirus sobre los precios de los productos lácteos, tal como se expresa en los mercados de futuro, puede ser exagerada al final, pero que el dolor que sentirán los productores durante los próximos meses será real.

Y los precios más bajos llegan a los cheques de leche pagados a los agricultores por su leche.

"Estas son circunstancias inusuales que no estoy seguro de que el futuro los haya resuelto todavía", dijo Vitaliano en un podcast de NMPF.

Debido a que la leche en las tiendas ahora se compró a precios más altos antes, "los productores aún no ven esto en sus controles de leche", señaló, y agregó que "eso ocurrirá en los próximos meses, porque todas las previsiones indican que vamos a llegar al mínimo en mayo y junio".



SE RECOMIENDAN

CAMBIOS

Mientras aplaude el "Plan de Crisis de Leche" de la Federación Nacional de Productores de Leche y la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, la American Dairy Coalition recomienda cambios en la propuesta para garantizar que las reducciones de producción de leche requeridas en virtud del plan se apliquen de manera justa.

"Todos los actores de la cadena de suministro de lácteos (productores, procesadores, minoristas e industrias afiliadas) están luchando para evitar el colapso de la industria a la sombra de COVID-19", dijo Laurie Fischer, directora ejecutiva de ADC, en un comunicado emitido el 7 de abril.

Y sentenció que "mucho sobre el Plan de Crisis de la Leche merece un aplauso: evalúa sin rodeos la agitación causada por la caída de las ventas de restaurantes y escuelas y la creciente demanda de supermercados. También busca alinear la brecha de oferta / demanda de la manera más rápida y eficiente posible".

Sin embargo, Fischer destacó que un "defecto fatal" en las "iniciativas de productores" de la propuesta podría provocar más interrupciones en el mercado de las que resuelve".

Según la propuesta, los productores de lácteos recibirían un pago de $ 3 por cwt sobre el 90% de su producción de leche si redujeran la producción en un 10% desde la línea de base de marzo de 2020.



ALGO QUE NO VA

A FUNCIONAR

"Desafortunadamente, el punto de referencia arbitrario de marzo no funcionará", dijo Fischer, y agregó que "para que la industria láctea tenga un impacto significativo y efectivo en el mercado, la producción necesita una línea de base diferente: debe ajustarse estacionalmente y ser específica de la región".

Por otra parte, Fischer dijo que pedirles a los productores que recorten un 10% de su línea base de producción de leche de marzo significaría esencialmente poco o ningún cambio en el inventario de productos lácteos de la nación, ya que esa cantidad ya está incorporada debido a la disminución de la producción relacionada con las temperaturas más cálidas del verano.

Además, dijo que una propuesta única para todos no tiene en cuenta las diferencias geográficas integradas en la industria.